Солнечные станции в Калифорнии выработали рекордное количество электричества

Управление энергетической информации (Energy Information Administration, EIA, входит в структуру федеральной статистической системы США) выпустило отчет, согласно которому 11 марта 40% электричества в Калифорнии произвели солнечные установки. В регионе впервые зафиксировали подобные показатели. Об этом сообщается на сайте бюро.



По оценке местного системного оператора California Independent System Operator (CAISO) с 11 часов утра до двух часов дня солнечные установки произвели 4 млн кВт/ч электроэнергии.

Скачок производительности солнечных фотоэлектрических установок снизил потребление электричества из других источников и послужил причиной установления низких, а порой и отрицательных оптовых цен на электроэнергию. В 2013-2015 годах мегаватт-часы электричества в тот же период дня продавались за $14- $45.

Как объяснили аналитики, цены на электроэнергию опустили операторы угольных и атомных электростанций. Поставщикам выгоднее продавать по ценам ниже нуля нежели на время закрывать производства. В EIA подчеркнули, что потребительские тарифы в Калифорнии остаются стабильно высокими. Подобные скачки характерны для зимнего и весеннего периодов и длятся обычно несколько часов до и после полудня.



По данным немецкого аналитического центра Agora Energiewende, опубликованным в Quartz, схожая ситуация сложилась в Германии в 2016 году. 8 мая возобновляемые источники - солнце и ветер - произвели рекордные 87% энергии (55 ГВт), в результате чего цены на электроэнергию упали ниже нуля в период между семью утра до пяти вечера.



Солнце - наиболее популярный возобновляемый ресурс, благодаря низким ценам на фотоустановки. За десять лет стоимость технологий снизилась на 60%. По данным Ассоциации производителей солнечной энергии (Solar Energy Industries Association), Калифорния является лидером США в области солнечной энергетики, занимая 35% рынка.

Установленная мощность объектов оценивается в 18 ГВт и может увеличиться на 14 ГВт к 2021 году. Солнечные электростанции поставляют более 13% электричества в штате и обслуживают более 4 млн домов. В 2016 году в отрасль инвестировали более $8 млн. Более 100 тыс. жителей штата заняты в индустрии. Всего в солнечной энергетике США работают 260 тыс. человек.

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