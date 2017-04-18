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В Москве обсудили учебные программы по социальной ответственности

Социальная ответственность
18 апреля, 17:55 UTC+3
Представители московских вузов рассмотрели вопросы преподавания основ благотворительности, социального проектирования и корпоративной ответственности
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Результаты совместных учебных программ московских вузов и некоммерческих организаций (НКО) обсудили на круглом столе "Преподавание основ благотворительности, социального проектирования и корпоративной социальной ответственности (КСО) в высшей школе", организованном центром развития благотворительности и социокультурных проектов "Благосфера". Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Как рассказала "+1" директор по коммуникациям и стратегическому развитию центра "Благоcфера" Елена Темичева, ключевым для центра стал курс "Основы благотворительности и социального проектирования", который был разработан совместно с Московским педагогическим государственным университетом для магистров кафедры управления образовательными системами. 

"На занятиях студенты могли узнать, как строится практическая работа, как НКО используют разные виды благотворительной помощи, как привлекают волонтеров, как устроен фандрайзинг у нас и в других странах. Занятия проходили в форме диалога, с обсуждением реальных кейсов московских НКО", - сказали "+1" специалисты "Благосферы".

На практические занятия приглашали специалистов благотворительного фонда "Старость в радость", Центра лечебной педагогики, Ассоциации фандрайзеров. 

Параллельно студенты готовили тематические проекты, которые они могли бы воплотить совместно с НКО. "На зачете были представлены все проекты, включая и те, которые студенты уже делают. Есть несколько оригинальных идей, которые, как мы надеемся, студенты смогут запустить в следующем учебном году с помощью программы "Акселератор Благосферы", - рассказали в центре. 

На круглом столе также оценили результаты программ по корпоративной социальной ответственности в Государственном университете управления (ГУУ), Высшей школе бизнеса Московского государственного университета (МГУ) и Финансовом университете при правительстве РФ.

"Курсы КСО в МГУ и ГУУ читались и раньше, но в несколько иной форме. В этом году в качество лекторов выступали ведущие специалисты некоммерческого сектора. Они представили взгляд НКО на корпоративную социальную ответственность", - отметили эксперты. Например, программу в Высшей школе "КСО для иностранных студентов" в этом сезоне стала вести председатель некоммерческого партнерства "И все за одного" Татьяна Задирако. 

По словам специалистов "Благосферы", дисциплины популярны среди студентов. Однако интерес необходимо поддерживать - предлагать студентам решать реальные задачи, выходить за пределы университетских аудиторий. "Одна экскурсия в НКО или один волонтерский выход могут дать стимул больший, чем пять лекций по теме", - отметили они.

Как рассказала "+1" директор Института стратегии устойчивого развития, доцент университета ИТМО Ирина Шмелева, основам КСО и благотворительности в российских вузах пока уделяют мало внимания. "В России традиционно принято заменять понятие "устойчивое развитие" словом "экология". Мы празднуем "Год экологии", развиваем "экологическую культуру", и при этом теряем экономический и социальный компоненты - такие, как здоровье, рабочие места, корпоративная ответственность", - сказала Шмелева.

По словам эксперта, науки об устойчивом развитии необходимо включить во все учебные программы и все учебные дисциплины. Это позволит вырастить профессионалов, для которых знания в области экологии, "зеленой" экономики и КСО являются профессиональной нормой. Такие специалисты смогут работать в бизнесе, промышленности, банках, муниципалитетах, становиться мэрами городов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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