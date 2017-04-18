WWF объявил о масштабных угрозах заповедникам

Всемирный фонд дикой природы (WWF) предупредил, что угрозе незаконной добычи подвергаются виды растений и животных, находящиеся под защитой Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры. Со случаями браконьерства и незаконной рубки леса можно столкнуться в 45% из более чем 200 заповедных природных территорий, являющихся объектами мирового наследия. Среди них - Большой барьерный риф в Австралии, национальный парк Вирунга в Демократической республике Конго и Галапагосские острова, где еще сохранились большие популяции редких видов. О докладе WWF говорится в сообщении AFP.

Почти треть из обитающих на планете 3890 диких тигров и 40% всех африканских слонов обитают на территориях, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Зачастую такие объекты становятся последним убежищем для вымирающих видов, таких как яванский носорог в Индонезии (в природе их осталось 60) или вакита - калифорнийская морская свинья, самое маленькое китообразное на планете. Хотя охота на вакиту и не ведется, она становится жертвой рыбной ловли, запутываясь в сетях. И если два года назад численность этих млекопитающих достигала 96, сейчас их осталось только 30.

"Если защита уникальных животных и растений не станет эффективной, мы можем потерять их навсегда", - заявил глава WWF Марко Ламбертини.

Согласно докладу, охота на редких и исчезающих животных, таких как слоны, носороги и тигры, зарегистрирована на 42 охраняемых территориях ЮНЕСКО, добыча редких растений, например черного дерева или палисандра, происходила на 26 объектах. Незаконный промысел морских млекопитающих и рыб, включая акул и скатов, отмечен в 18 из 39 прибрежных акваториях, принадлежащих к всемирному наследию. Как отмечает директор по природоохранной политике WWF Колмэн О’Криодейн, это "вдвойне возмутительно".

"Мы говорим о самых узнаваемых видах и самых узнаваемых местах", - подчеркнул он, говоря о необходимости решительных действий на национальном и международном уровне.

Однако нелегальному бизнесу, чей ежегодный оборот достигает от $15 до $20 млрд, противостоять трудно. По данным ООН, незаконная торговля редкими животными находится по обороту на четвертом месте после наркоторговли, торговли контрафактным товаром и торговлей людьми.

Исчезновение животных и вырубка лесов угрожают не только экосистемам, но и благосостоянию местного населения. Из-за браконьерской охоты на слонов Африка ежегодно теряет до $25 млн дохода от туризма, в то время как вырубка палисандрового дерева обошлась жителям Мадагаскара в $200 млн в течение двух последних лет.

Как отмечает Ингер Андерсен, генеральный директор Международного союза по защите природы, "незаконная торговля растениями и животными крадет у человечества его природное наследие, угрожает местным сообществам и препятствует глобальным усилиям по борьбе с бедностью".

"Этот доклад - отрезвляющее напоминание о том, как далеко может зайти организованная преступность, которая распространяется даже на объекты всемирного наследия, считавшиеся безопасными, - добавляет она. - Эту проблему можно решить только совместными действиями в международном масштабе".

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