Против властей города Флинта подан иск за повышение цен на воду

Житель Флинта адвокат Вэл Вашингтон подал судебный иск против муниципальных властей. Юрист обвинил городскую администрацию в незаконном повышении цен на водоснабжение и канализацию начиная с 2011 года. Вэл Вашингтон утверждает, что власти города самовольно поднимают тарифы, а затем нерационально распоряжаются собранными средствами. Об этом сообщил сайт Good.

В 2011 году выяснилось, что администрация Флинта расходует средства, выделяемые на поддержание системы водоснабжения, на латание дыр в других статьях бюджета. Тогда управление финансами города взяли на себя власти штата Мичиган. Назначенный ими антикризисный управляющий Энди Диллон решил прекратить покупку воды у соседнего Детройта и брать ее у водного управления Карегнонди (озеро Гурон).

Диллон рассчитывал, что это позволит сэкономить $12 млн в год. Однако срок контракта Флинта с Детройтом истек до того, как город сумел подключиться к новому источнику, и в качестве временного источника с апреля 2014 года стала использоваться река Флинт. Этот момент принято считать началом самого знаменитого водного кризиса в истории США.

Водопроводные системы города тогда решили не обрабатывать ортофосфатами (вещества, предотвращающие коррозию). Однако оказалось, что вода из реки Флинт оказывает в 19 раз более сильное коррозионное воздействие, чем вода из Детройта, и из свинцовых трубопроводов Флинта металл начал выделяться в воду.

Спустя несколько месяцев горожане начали жаловаться на проблемы со здоровьем: сообщали о сыпи на коже и потере волос. Вода плохо пахла и выглядела непригодной для питья. Однако власти уверяли жителей, что все в порядке. В июле 2015 года бывший мэр Флинта Дэйн Уоллинг даже выступил на телевидение и выпил перед камерой стакан воды, заявив, что она пригодна для употребления.

"Это было не незнание. Это была некомпетентность - стандартная практика для людей, управляющих городом Флинтом. Как можно было позволить ему сменить источник воды, зная, что он не произвел модификацию трубопровода?", - задается вопросом Вэл Вашингтон.

В 2015 году, после того, как отравление свинцом было обнаружено у 200 детей, в городе Флинт объявили чрезвычайное положение. В октябре 2015 года Флинт вновь перешел на воду из Детройта, однако после полутора лет использования жесткой воды городской водопровод пришел в аварийное состояние. По словам нынешнего мэра Карен Уивер, его замена обойдется городу в $1,5 млрд.

Без замены же трубопровода свинец продолжит просачиваться в питьевую воду.

Сейчас жители Флинта не только не пьют воду из-под крана, но и стараются не купаться в ней. Население Флинта считается одним из самых бедных в штате Мичиган, однако тарифы на водоснабжение и канализацию остаются одними из самых высоких в стране.

"К нам до сих пор не поступает достаточно денег от штата и федерального правительства для выполнения моего плана - сменить свинцовые трубы, подающие воду для почти 20 тыс. домохозяйств", - написала Карен Уивер в обращении к губернатору штата Мичиган Рику Снайдеру. К настоящему моменту муниципальные власти заменили около 800 свинцовых труб.

Регулярное потребление свинца с водой и пищей может вызывать задержки умственного развития и проблемы со слухом у детей, замедлить внутриутробное развитие плода. Оно становится причиной сердечных и почечных заболеваний и губительно воздействует на нервную систему.

Как рассказал "+1" главный научный консультант Научно-исследовательского института им. Сысина академик Юрий Рахманин, проблема ухудшения качества питьевой воды обостряется во всем мире, в том числе в России, что связано с угрозой массового загрязнения питьевых источников в результате интенсивного роста количества применяемых в промышленности и в быту различных химических веществ.

"Серьезные опасения вызывает недостаток питьевой воды, ее качественные изменения. Риск развития воднообусловленных заболеваний вызван химическим загрязнением воды и дефицитом микроэлементов, - отмечает ученый. - Россия обеспечена пресной водой в огромном количестве - на каждого гражданина приходится в десятьё раз большее количество воды, чем в среднем на одного жителя Земли. Вместе с тем проблема обеспечения населения страны доброкачественной питьевой водой остается нерешенной, а в ряде регионов приобретает кризисный характер".

Материал предоставлен проектом "+1".