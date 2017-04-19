В Германии развивается экономика совместного потребления

Ежегодно в Германии уничтожается огромное количество продукции хорошего качества - от пригодных для использования товаров повседневного спроса до съедобных продуктов питания, в связи с чем в обществе появляются инициативы, призванные решить проблему отходов. Тренд, закрепившийся в последнее время в стране, основан на идеях экономики совместного потребления: пригодную для употребления продукцию жители Германии пытаются перераспределять или использовать совместно. Среди лидеров нового движения - кооператив Innatura, перераспределяющий списанные из магазинов непищевые товары, и онлайн-платформа Foodsharing, позволяющая жителям крупных городов обмениваться продуктами. Об инициативе жителей Германии рассказало AFP.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, в Германии вторичной переработке подлежит более 60% всех отходов. При этом в стране ежегодно уничтожается товаров на €7 млрд. По словам основательницы кооператива Innatura Джулианы Кронен, немецким компаниям дешевле уничтожать свою продукцию, чем отдавать ее, так как пожертвования в стране облагаются налогом.

Кооператив Innatura передает пожертвованный предприятиями и бизнесом ненужный товар в благотворительные организации за небольшую плату - не более 5-15% от их рыночной стоимости. На складе Innatura в Кельне хранится около 1500 наименований списанных из магазинов товаров, среди которых новые упаковки подгузников, солнцезащитного крема, средства для мытья посуды и кухонные миксеры.

По словам основательницы кооператива, за четыре года своего существования Innatura предотвратил уничтожение 580 тонн пригодной для употребления продукции.

По подсчетам Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежегодно в Германии выбрасывается более 18 млн тонн продовольствия - 313 кг продуктов каждую секунду. Жители крупных городов Германии сумели сохранить 8000 тонн еды, которая иначе была бы выброшена, с помощью онлайн-платформы Foodsharing.

Пользуясь площадкой, жители страны могут узнать, что находится в общественных холодильниках и специальных пунктах хранения продовольствия (которых в Германии около 300), забрать себе необходимые продукты или, наоборот, пожертвовать ненужные.

Также идеи экономики совместного потребления распространяются в России. "Частично это связано с экономическим кризисом, частично - с растущим уровнем экологического сознания и обеспокоенности перепотреблением", - объясняет интерес россиян к тренду руководитель движения "ЭКА" (общественная организация, которая разрабатывает и реализует экологические проекты) Татьяна Честина.

В Москве и Санкт-Петербурге активно развивается проект Foodsharing - экологическое движение, которое борется против выбрасывания продуктов питания. Его основатели, по словам Честиной, вдохновились немецким опытом. К концу 2016 года проекту удалось спасти более 30 тонн еды.

В стране также появляются новые платформы для обмена вещами (одна из старейших - "Дарудар" - насчитывает 400 тыс. пользователей, которые уже обменялись 4 млн вещей) и благотворительные магазины (подобные магазинам Charity Shop в Москве и "Спасибо!" в Санкт-Петербурге). Возникают проекты аренды вещей вместо покупки и другие российские проекты в области экономики совместного потребления.

"Если говорить о мусоре, в России сейчас, по официальным данным Росприроднадзора, перерабатывается не более 4-5% бытовых отходов. Несмотря на то что в новой редакции № 89-ФЗ "Об отходах" в качестве приоритета госполитики декларируется максимальный возврат ресурсов во вторичный оборот, снижение образования отходов и их переработка, мы видим приоритетную поддержку строительства мусоросжигательных мощностей, что на практике означает уничтожение ценных ресурсов и блокирует развитие отрасли переработки", - рассказала Татьяна Честина.

Она уверена, что во многом благодаря многолетней активной просветительской работе общественных организаций число людей, которые сортируют отходы дома и сдают их в переработку, постепенно растет.

Материал предоставлен проектом "+1".