Съедобная упаковка для напитков представлена в Лондоне

Британская компания Skipping Rocks Lab представила прозрачные биоразлагаемые шары Ooho для упаковки напитков. Упаковочные мембраны сделаны из морских водорослей и экстрактов растений и напоминают желеобразные крупные пузыри. По замыслу производителей, их изобретение может помочь решить проблему пластиковых отходов Лондона. Изобретение презентовали в Сан-Франциско и Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

В Skipping Rocks Lab утверждают, что мембраны разлагаются после четырех-шести недель, если их не употребить по назначению. Ooho разрабатывали в течение трех лет. В компании производят до 2 тыс. изделий в день, но надеются увеличить эту цифру, продлить срок годности продукта и повысить устойчивость мембран.

"Мы считаем, что Ooho, возможно, не заменит пластиковую бутылку во всех областях ее применения, но, безусловно, для краткосрочного потребления это может быть решением", - рассказал основатель компании Родриго Гарсиа Гонсалес (Rodrigo Garcia Gonzalez).

Мембраны являются съедобными, но потребители могут не есть их, так как они не имеют никакого вкуса. Недостатком продукта является то, что в мембране содержится лишь один глоток напитка. Кроме того, мембрана является достаточно тонкой, поэтому ее нельзя класть в сумку.

В Skipping Rocks Lab намерены распространять свой продукт в том числе и среди участников марафонов, а также применять его для упаковки алкоголя. "Люди видят эти маленькие круглые пузыри и сразу думают: "Шоты". Так что это определенно то, что мы рассматриваем.

Мы инкапсулировали алкоголь, мы хотим его усовершенствовать, и, надеюсь, это будет "Ягер бомб" будущего", - добавила главный исполнительный директор компании Лисе Хонсингер (Lise Honsinger). "Ягер бомб" - это алкогольный коктейль, который подается в виде шотов - рюмок с небольшим объемом.

По данным ООН, население земного шара производит в 20 раз больше пластика, чем в 1960-е годы. Треть от него используется в качестве упаковочного материала. Ожидается, что к 2050 году производство пластика вырастет еще в 3-4 раза, а большая его часть осядет в мировом океане. Мусор в водоемах на 80% состоит из пластика (около 8 млн тонн).

В ООН утверждают, что если не остановить поток отходов, к 2050 году вес пластика в океане превысит объемы рыбы.

На Конференции ООН по биоразнообразию, которая прошла в Канкуне в декабре 2016 года, были представлены последние данные о негативном влиянии пластика на окружающую среду. С 2012 года число видов, оказавшихся под угрозой уничтожения в результате замусоривания океана, выросло с 663 до 817 видов.

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