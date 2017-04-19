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Эксперт: российский мониторинг питьевой воды контролирует не все вредные вещества

Социальная ответственность
19 апреля, 18:03 UTC+3
Ученый обратил внимание на загрязнение воды соединениями, по которым не разработаны государственные санитарные нормативы
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© Pixabay/422737

Государственный контроль в России не учитывает ненормированные химические загрязнения и соединения, которые могут образовываться при обработке воды для подачи в водопровод. Об этом "+1" рассказал академик РАН Юрий Рахманин, главный научный консультант Научно-исследовательского института им. Сысина.

На каждого россиянина приходится в десять раз больше пресной воды, чем в среднем на одного жителя Земли; централизованное водоснабжение охватывает 99,4% жителей страны. Однако, по словам ученого, не везде качество воды отвечает санитарным нормам.

Угрозу массового загрязнения источников питьевой воды академик видит в том числе в росте применяемых человеком химических веществ: по данным, которые приводит Юрий Рахманин, в быту и хозяйственной деятельности массово используется более 150 тыс. веществ, которые попадают в природные водоемы.

По данным государственного доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2015 году", количество проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в среднем по России составило 14,3% - требованиям не отвечала каждая cедьмая проба. 

При этом в пробах воды из природных источников до поступления ее на водопроводные станции систем централизованного питьевого водоснабжения отмечено значительное число случаев превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в Ненецком автономном округе (75%), Республике Мордовия (66,7%), Магаданской (64,1 %), Томской (51,5%), Псковской (50%), Новгородской (47,8%), Тверской (39%) и Курганской областях (38,4%), Республиках Карелии (37,9%) и Калмыкии (36,8%), в Чукотском (42,6%) и Ямало-Ненецком автономных округах (34,7%).

"К сожалению, государственная система химико-аналитического мониторинга питьевой воды ориентирована на контроль ограниченного количества веществ, определяемых целевыми анализами, и не учитывает ненормированные химические загрязнения и продукты трансформации веществ в процессе водоподготовки", - отмечает Рахманин. 

Согласно исследованиям НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени Сысина, при трансформации веществ в воде в результате применения сильных окислителей для обеззараживания воды (хлора, озона), даже из одного вещества возможно образование до десяти и более побочных продуктов дезинфекции, более опасных чем исходные вещества.

"Процессы трансформации сложных смесей, например, поверхностно-активных веществ и флокулянтов, также могут приводить к образованию большего числа других веществ", - подчеркнул эксперт.

Cовсем иначе, по его словам, выглядит ситуация для бутилированной воды высшей категории и детской питьевой воды. "Нормативная основа для оценки качества расфасованных питьевых вод, по сравнению с контролем воды в централизованных системах водоснабжения, значительно расширена и находится на уровне 93 показателей (вместо 56 приоритетных показателей для водопроводной воды)", - сообщил Юрий Рахманин.

Ученый пояснил, что для расфасованных вод первой категории качества нормативные требования по ксенобиотикам (чужеродные для живых организмов химические вещества) первого и второго классов опасности ужесточены по 24 показателям относительно требований, предъявляемых к водопроводной питьевой воде, а для расфасованных вод высшей категории качества они ужесточены даже по отношению к воде первой категории еще по 35 показателям.

"Таким образом, расфасованные питьевые воды высшей категории и детские являются самым качественным продуктом питания. Такое качество воды в настоящее время практически недостижимо ни для водопроводных станций, ни для бытовых или групповых средств дополнительной водоочистки", - подытожил ученый. 

Над решением задачи по безопасной водоочистки идет работа во многих странах. Если говорить о методах очистки непосредственно в водоемах, то эту задачу могут успешно решать фитотехнологии, использующие в качестве натуральных фильтров живые растения.

Они успешно применяются, в частности, на озере Затерянная лагуна в городе Ванкувер, очищая ливневые стоки с Трансканадской автомагистрали, и на японском озере Камисагата, поглощая 38-73% нитратов, поступающих из сельскохозяйственных угодий.

Научный сотрудник Института водных проблем РАН Василий Казмирук отмечает, что "из новых перспективных методов совершенствования фитотехнологий следует отметить использование генной инженерии, совмещение технологий очистки воды и производства биотоплива. В данном контексте методы генной инженерии призваны помочь получить генномодифицированные микробы и высшие водные растения с характеристиками, позволяющими микроорганизмам и макрофитам (растения, плавающие на поверхности воды или погруженные в нее - прим. "+1") самим быть устойчивыми к загрязнителям”. 

Нехимическое обеззараживание воды на стадии водозабора стало широким полем для создания новых технологий. Там, где централизованная очистка воды недоступна, применяются методы, разработанные сравнительно недавно: антибактериальная обработка воды ультрафиолетовыми (в том числе солнечными) лучами, фильтрация через наномембраны, емкостная деионизация (удаление солей путем прокачки водного раствора между электродами), а также адсорбционная фильтрация, при которой воду под давлением пропускают через зернистый материал - например, активированный уголь, поглощающий тяжелые металлы и органические соединения.

Материал предоставлен проектом "+1".

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