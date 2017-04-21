На примере выдр Аляски ученые исследуют восстановление исчезнувших популяций

Популяция морских выдр, считавшихся вымершими на территории северной части Тихого океана в течение 250 лет, снова была зафиксирована в этом регионе - в национальном парке Глэйшер-Бэй (Аляска). Животные вымерли из-за охоты на них во время расцвета коммерческой морской торговли пушниной в 18 и 19 веках. В 1911 году в регионе оставалась небольшая изолированная популяция животных. Результаты исследования зоологов из Университета Колорадо опубликованы в журнале The Conversation.

Восстановление популяции во многих областях произошло благодаря нескольким факторам. К примеру, с 1911 года выдры стали охраняться согласно условиям Международного соглашения по защите морских котиков. В то же время власти начали прикладывать усилия для повторного заселения морских выдр.

Глэйшер-Бэй является одним из крупнейших морских охраняемых районов в северном полушарии. Его природные условия способствовали восстановлению популяции морских выдр. Район был полностью покрыт льдом примерно до 1750 года.

Затем на территории было зафиксировано самое быстрое и обширное отступление ледникового покрова за всю историю наблюдений. Так сложились благоприятные условия для того, чтобы на этой местности начал развиваться разнообразный животный мир.

Помимо морских выдр увеличилась численность крабов, моллюсков, морских ежей и других животных. Морские выдры вновь появились в устье Глэйшер-Бэй в 1988 году. Здесь им не угрожала человеческая деятельность.

"Наш подход, который объединяет математику, статистику и экологию, может нам помочь лучше понять роль морских выдр в морских экосистемах и способность хищников высшего порядка возвращаться в экосистему. Возможно, это поможет нам узнать, что означает изменяющийся климат для многих других видов", - утверждают авторы исследования.

Ученые отмечают, что рост и распространение популяции достаточно сложно отследить из-за того, что она много перемещается в течение года. Авторы работы подчеркивают, что хотя им и удалось доказать факт восстановления популяции с помощью дифференциальных уравнений с частными производными для описания роста и распространения морских выдр, необходимы новые статистические методы, чтобы уточнить степень увеличения численности животных.

В декабре 2016 года ученые, опрошенные телеканалом CNN, заявили, что планету ждет шестой за 540 млн лет период массового вымирания видов растений и животных. Оно будет связано с деятельностью человека и приведет к исчезновению 3/4 существующих видов. На данный момент, по их данным, темпы вымирания животных и растений увеличились в 100 раз по сравнению с нормальным уровнем.

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