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Народный трибунал обвинил производителя пестицидов в экоциде

Социальная ответственность
21 апреля, 15:52 UTC+3
Американской компании Monsanto может грозить судебное разбирательство в Международном уголовном суде в Гааге
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Материал из 1 страницы
© Flickr/Waywuwei

Неофициальный народный трибунал в Гааге, возглавляемый пятью судьями Международного суда ООН, обвинил американскую компанию по производству генетически модифицированных семян и пестицидов Monsanto в нанесении вреда окружающей среде и возможном экоциде (уничтожении пригодной для жизни среды обитания). Употребление в международном праве понятия "экоцид" может привести к тому, что рассмотрение дела попадет под юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Об этом сообщает агентство France Presse. 

Совет судей заслушал около 30 свидетелей из разных стран, таких как Аргентина, Бангладеш, Канада, Буркина-Фасо и Шри-Ланка. Свидетели дали показания о различных воздействиях химических веществ на окружающую среду. Судьям было предложено шесть вопросов для вынесения консультативного заключения, в том числе о том, нарушил ли Monsanto права на безопасную окружающую среду, питание и стандарты здравоохранения.

Трибунал пришел к выводу, что "деятельность и продукция Monsanto наносит ущерб почве, воде и окружающей среде в целом". В Monsanto отвергли обвинения, отметив, что "готовы к диалогу с теми, кто искренне заинтересован в устойчивом сельском хозяйстве". В компании заявили, что суд не учитывал научные исследования, а вердикт был "заранее определен".

В январе 2017 года суд города Фресно в Калифорнии начал рассмотрение дела Monsanto против властей штата. Компания была не согласна с тем, что ее обязывают помещать на продукцию этикетки с предупреждением об опасности гербицидов. Речь идет о средстве Roundup, которым фермеры и дачники пользуются, чтобы бороться с сорняками. 

Ингредиент, который вызвал претензии властей Калифорнии - это глифосат. Компания представила его в 1974 году как эффективное средство борьбы с сорняками, которое не повреждает урожай. Сейчас его поставляют в более чем 160 странах, а в Калифорнии используют на более чем 250 видах растений.

Агентство по защите окружающей среды США не ограничивает его использование, утверждая, что у компонента низкая токсичность, рекомендуя не находиться на поле в течение 12 часов после распыления. Но подразделение Всемирной организации здравоохранения - Международное агентство по изучению рака - определило глифосат как "вероятный канцероген для человека". Вслед за этим в Калифорнии начали требовать предупреждающие этикетки. 

Monsanto утверждает, что средство не несет рисков для здоровья. Производитель химикатов в исковом заявлении указывает, что Калифорния передает свои полномочия иностранной структуре, которая не подотчетна американским властям.

Компания заявляла, что это нарушает законы штата. В свою очередь адвокаты защиты утверждают, что международное агентство является "золотым стандартом" для определения канцерогенов, к решениям которого обращаются в том числе другие штаты и страны.

Материал предоставлен проектом "+1".

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