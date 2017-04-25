Управление сточными водами может приносить мегаполисам доход

Города генерируют более 80% мирового ВВП и играют важную роль в решении проблем так называемой экономики биоцикла, однако при этом практически не задействован потенциал отходов. К такому выводу пришли эксперты фонда Эллен Макартур (The Ellen MacArthur Foundation) в докладе “Городские биоциклы”. Под экономикой биоцикла авторы обзора подразумевают часть экономики, которая включает в себя отрасли, в которых на разных этапах создания стоимостной цепочки задействованы биологические материалы, в частности сельское и лесное хозяйство, рыбалка, пищевая и текстильная промышленность.

Извлечение энергии из органических отходов, по мнению исследователей, может компенсировать эксплуатационные расходы и увеличить долю возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления, а также сократить выбросы парниковых газов. В то же время эксперты The Ellen MacArthur Foundation утверждают, что принципы циклической экономики в управлении отходами — это не только один из способов регенерации экосистем и заботы об экологии, но и источник дохода. Особенно привлекательным является восстановление органических материалов из сточных вод, так как оно может компенсировать затраты на управление сточными потоками для городских властей.

"Сточные воды — самая большая неиспользуемая категория отходов — такая же большая, как все категории твердых отходов вместе взятые", — цитируют в докладе исследователя Мартина Стучти (Martin Stuchtey). Ученый отмечает, что сточные воды можно рассматривать как смесь из энергии, углерода, азота, фосфора и других ингредиентов, из которых могли бы производиться другие продукты. Наиболее ценным продуктом сточных вод могла бы быть чистая вода, которая может быть повторно использована или безопасно возвращена в биосферу.

Города аккумулируют большое число питательных веществ, однако почти все они впоследствии не возвращаются в биосферу. Это приводит к тому, что сельские почвы деградируют, а фермеры все больше полагаются на синтетические удобрения, создавая дисбаланс питательных веществ. Ученые отмечают, что азотные, фосфорные и калийные питательные вещества, извлеченные из отходов, могут отдавать в почву почти в 2,7 раза больше питательных веществ, чем содержится в используемых в настоящее время химических удобрениях.

Некоторые города, живущие в соответствии с принципами циклической экономики, уже реализовали программы по извлечению органических материалов, которые содержатся в сточных водах, а также в пищевых отходах.

Авторы исследования полагают, что Великобритания при рационально выстроенной системе извлечения органических отходов могла бы получать прибыль в размере до $172 за тонну. Одним из успешных примеров ученые называют Милан (Италия), где программа сбора органических отходов покрывает все население города. С ее помощью собирается более 130 тыс. тонн органических твердых отходов в год. Это больше, чем в любом другом городе мира с населением более 1 млн человек.

В России государственных программ по переработке органических отходов не существует. Руководитель направления "Устойчивое развитие" компании "ОптиКом" Анна Сычева считает частью экологической проблемы переработку отходов упаковки. "Многие кафе и кулинарии используют пластиковую упаковку для блюд на вынос или одноразовую посуду. В России переработать все это практически невозможно, так как пластик загрязнен остатками пищи. При наличии работающей инфраструктуры для сбора и переработки органических отходов такую упаковку можно было бы заменить на биоразлагаемую и утилизировать ее, а не захоранивать на полигонах, как это происходит сейчас", — считает специалист.

По предварительным оценкам, к 2050 году более 70% людей в мире будут жить в городах. Города сегодня потребляют 75% мировых природных ресурсов и 80% мировых поставок энергии и производят приблизительно 75% от глобальных выбросов углерода. С 2012 года города произвели около 1,3 млрд тонн муниципальных твердых отходов в глобальном масштабе в год. К 2025 году эта цифра может вырасти почти на 70% — до 2,2 млрд тонн. От общего числа отходов 70% придется на развивающиеся страны.