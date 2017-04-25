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Киты помогают Тихоокеанским островам избавляться от углекислого газа

Социальная ответственность
25 апреля, 11:18 UTC+3
Ученые полагают, что животные помогают сохранению климата и экосистемы
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Материал из 1 страницы

Ученые выяснили, что на Тихоокеанских островах киты поглощают углерод в океанической среде. По мере того, как количество китов сокращается, содержание парниковых газов в атмосфере будет увеличиваться. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного для секретариата Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде (Pacific Regional Environment Programme) о роли видов животных в поглощении углерода. Документ публикует Scientific American.

"Вывод, который мы получили в сухом остатке — киты “едят” углекислый газ", - сказала один из авторов исследования и руководитель проекта Blue Climate Solutions Анджела Мартин (Angela Martin). По мнению исследователей, морские млекопитающие могут помочь странам, расположенным на Тихоокеанских островах, выполнять их климатические обязательства, предусмотренные Парижским соглашением.

Киты способствуют поглощению углерода двумя способами. Во-первых, их движения — особенно при погружениях — способствуют тому, что питательные вещества со дна океана выталкиваются на поверхность. Там они питают фитопланктон и другую морскую флору, предотвращая складирование веществ на дне, где они не могут разлагаться должным образом из-за отсутствия кислорода. Во-вторых, поглощению углерода способствует так называемый фекальный шлейф. Большое количество содержащихся в нем питательных веществ также является причиной быстрого роста морской фауны и флоры. В растениях проходит процесс фотосинтеза, в результате которого происходит поглощение углерода.

Однако по мере того, как Тихий океан нагревается, китам становится сложнее выживать в регионе. Ученые не могут предсказать, как изменение климата повлияет на виды, так как это будет зависеть от поведения всей сложной экосистемы, частью которой являются киты. Климатические угрозы также связаны с человеческими факторами, например, увеличением движения судов после того, как тающий лед откроет больше маршрутов через океан. Это приведет к шумовому загрязнению и увеличению отходов.

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