"Ночлежка" закрыла последний в этом сезоне пункт обогрева для бездомных

Последний пункт обогрева для бездомных благотворительной организации "Ночлежка" в Санкт-Петербурге закрыт с 21 апреля. Палатка с пунктом обогрева была установлена на Минеральной улице в Калининском районе города. Ранее пункты обогрева никогда не работали после 31 марта. Решение было принято благотворительной организацией и одобрено местной администрацией из-за продолжающихся холодов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Пункты обогрева "Ночлежки" представляют собой сезонные отапливаемые палатки, которые могут вместить до 50 человек. Посетители получают завтрак и ужин. В пункте обогрева можно останавливаться без справок и документов.

Всего в холодный сезон 2016-2017 года у "Ночлежки" было оборудовано два пункта обогрева в Санкт-Петербурге. Они начали работу с 1 ноября. Палатка на проспекте Девятого января прекратила работу, согласно обычному расписанию, 31 марта. Всего за более чем пять месяцев в обоих пунктах обогрева побывали 721 человек. В общей сложности они переночевали в палатках "Ночлежки" 8536 раз. По данным организации, среди посетителей было 88,2% мужчин и 11,8% женщин. Их общий средний возраст — 43 года.

Почти у половины посетителей (49%) последним местом регистрации были отличные от Санкт-Петербурга и Ленинградской области регионы. Санкт-Петербург последним местом регистрации назвали 28% посетителей, Ленинградскую область – 13%. Иностранцы среди посетителей составляли 10%. Больше всего из них были выходцами из Беларуси, Украины и Казахстана.

В организации также сообщили, что планируют открыть круглогодичный пункт обогрева. Ожидается, что он будет состоять из объединённых контейнеров для спальных мест, двух душевых кабин и туалета. Там же возможна установка стиральных и сушильных машин. "Сейчас место для его открытия определяют администрация района и городской комитет имущественных отношений. Мы очень надеемся, что он появится как можно скорее: бездомным людям круглый год нужен теплый и безопасный ночлег", – рассказал координатор проекта "Пункты обогрева" Андрей Чапаев.

Всего в России от 1 до 4,5 млн бездомных. По инициативе фонда "Нужна помощь", портала "Такие дела" и телеканала "Дождь" 27 марта в России был объявлен Днем бездомного человека. В 2017 году он отмечался впервые. В рамках акции представители бизнеса передали еду столовым, где бездомные могли пообедать.