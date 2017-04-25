Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ночлежка" закрыла последний в этом сезоне пункт обогрева для бездомных

Социальная ответственность
25 апреля, 11:26 UTC+3
Из-за неожиданных холодов пункты обогрева в Санкт-Петербурге впервые работали в апреле
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Ночлежка

Последний пункт обогрева для бездомных благотворительной организации "Ночлежка" в Санкт-Петербурге закрыт с 21 апреля. Палатка с пунктом обогрева была установлена на Минеральной улице в Калининском районе города. Ранее пункты обогрева никогда не работали после 31 марта. Решение было принято благотворительной организацией и одобрено местной администрацией из-за продолжающихся холодов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Пункты обогрева "Ночлежки" представляют собой сезонные отапливаемые палатки, которые могут вместить до 50 человек. Посетители получают завтрак и ужин. В пункте обогрева можно останавливаться без справок и документов.

Всего в холодный сезон 2016-2017 года у "Ночлежки" было оборудовано два пункта обогрева в Санкт-Петербурге. Они начали работу с 1 ноября. Палатка на проспекте Девятого января прекратила работу, согласно обычному расписанию, 31 марта. Всего за более чем пять месяцев в обоих пунктах обогрева побывали 721 человек. В общей сложности они переночевали в палатках "Ночлежки" 8536 раз. По данным организации, среди посетителей было 88,2% мужчин и 11,8% женщин. Их общий средний возраст — 43 года.

Почти у половины посетителей (49%) последним местом регистрации были отличные от Санкт-Петербурга и Ленинградской области регионы. Санкт-Петербург последним местом регистрации назвали 28% посетителей, Ленинградскую область – 13%. Иностранцы среди посетителей составляли 10%. Больше всего из них были выходцами из Беларуси, Украины и Казахстана.

В организации также сообщили, что планируют открыть круглогодичный пункт обогрева. Ожидается, что он будет состоять из объединённых контейнеров для спальных мест, двух душевых кабин и туалета. Там же возможна установка стиральных и сушильных машин. "Сейчас место для его открытия определяют администрация района и городской комитет имущественных отношений. Мы очень надеемся, что он появится как можно скорее: бездомным людям круглый год нужен теплый и безопасный ночлег", – рассказал координатор проекта "Пункты обогрева" Андрей Чапаев.

Всего в России от 1 до 4,5 млн бездомных. По инициативе фонда "Нужна помощь", портала "Такие дела" и телеканала "Дождь" 27 марта в России был объявлен Днем бездомного человека. В 2017 году он отмечался впервые. В рамках акции представители бизнеса передали еду столовым, где бездомные могли пообедать. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молока
2
Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
7
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
Темы дня
Загрузка...
Реклама