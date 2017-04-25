Саудовская Аравия к 2023 г. 10% электричества будет получать из возобновляемых источников

Для достижения целей по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Саудовской Аравии построят 30 солнечных, ветровых и атомных станций. Стоимость проектов оценивается в $30-50 млрд. Об этом сообщает AFP.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (Khalid A. Al-Falih) напомнил, что экономическая реформа в стране предполагает отказ от нефти и природного газа как источников энергии. Для этого в Саудовской Аравии активно ищут инвестиции, которые позволили бы развивать возобновляемую энергетику. “Мы добиваемся того, чтобы в среднесрочной перспективе стать нацией, которая разрабатывает, производит и экспортирует передовые технологии производства возобновляемой энергии”, - заявил министр.

Правительство страны составило список из 51 компании, которые будут бороться за возможность реализовать первые проекты: солнечную электростанцию мощностью 300 МВт в городе Сакака и ветростанцию мощностью 400 МВт в городе Табук. Среди претендентов из Саудовской Аравии - ACWA Power и Fotowatio Renewable Ventures - операторы гидроэнергетических станций и солнечных электростанций, соответственно. Всего, как передает Bloomberg, правительство Саудовской Аравии получило 128 заявок.

Халид аль-Фалих также рассказал о намерении реорганизовать национальную компанию по поставке электроэнергии Saudi Electricity Company. Четыре предприятия будут приватизированы - переданы частным компаниям. "Точных дат пока нет, но мы работаем в этом направлении", - уточнил президент и исполнительный директор компании Saudi Electricity Company Зияд ибн Мохаммед Аль-Шиха (Ziyad Bin Mohammed Al-Shiha).

Развитие чистой энергетики - часть стратегии по реструктуризации энергетической отрасли страны. Саудовская Аравия - один из основных в мире производителей и поставщиков ископаемых природных ресурсов, главным образом, нефти. Ранее страна сообщала о планах вырабатывать до 30% энергии из возобновляемых источников к 2030 году. По оценкам правительства, спрос на энергию в Саудовской Аравии вырастет до 120 ГВт к 2032 году.