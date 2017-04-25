Избыток содовой может привести к болезни Альцгеймера

У людей, которые пьют напитки с сахарозаменителем, риск развития инсульта и болезни Альцгеймера в три раза выше. Такой вывод сделала группа ученых, проанализировав медицинские истории и пищевые привычки участников исследования сердечно-сосудистых заболеваний в городе Фремингхем (Framingham Heart Study) - 2888 человек старше 45 лет и 1484 - старше 60 лет. Результаты опубликованы в медицинском журнале Stroke.

Исследователи под руководством доктора наук из Бостонского университета Мэтью Пэйса (Matthew P. Pase) также изучили томографические снимки головного мозга (МРТ) и тесты умственных способностей 4 тыс. человек - участников программы "Отряд поколения" (Offspring Cohort) и их внуков (Third Generation Cohort). Ученые зафиксировали более слабую память, меньший объем головного мозга, в том числе отдела гиппокампа (отвечает за способности к обучению и память) у людей, которые выпивали более двух сладких напитков в день либо более трех банок содовой в неделю.

"Мы не ожидали, что диетическая содовая может привести к подобным последствиям", - поделился с Medical Press Мэтью Пэйс. По словам ученого, ряд исследований подтвердил, что диетическая содовая является фактором развития инсульта. Сахарозаменители также повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Однако с деменцией эти вещества связали впервые.

Ученые из Бостонского университета считают, что сахарозаменители трансформируют кишечную бактерию, что ведет к инсульту и деменции. Специалисты планируют продолжить исследования, чтобы установить, каким образом подсластители воздействуют на головной мозг.

Согласно информации ВОЗ, инсульт является одной из основых причин смерти. В 2015 году в результате инсульта и ишемической болезни сердца в мире умерли 15 млн человек. По данным Росстата, в том же году инсульт унес жизни 12855 россиян, болезнь Альцгеймера - 1555. Всего в России в 2015 году умерли более 1,9 млн человек.

Национальный институт сердца, легких и крови (National Heart, Lung and Blood Institute) инициировал исследование Framingham Heart Study в 1948 году, чтобы собрать данные о здоровье населения и выявить факторы, которые провоцируют у человека сердечно-сосудистые заболевания. Первыми участникам программы стали 5209 жителей Фремингхема (штат Массачусетс) в возрасте от 30 до 62 лет, которые еще не сталкивались с подобными заболеваниями. Позже к исследованию присоединились их дети и внуки. В 1994 открылось новое направление, которое сосредоточилось на здоровье афро-американцев, коренного населения, выходцев из Латинской Америки, Азии, Индии, переселенцев с Тихоокеанских островов.