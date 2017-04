Дизайнеры предложили план по защите биоразнообразия

Группа исследователей из Школы дизайна при Пенсильванском университете (University of Pennsylvania School of Design) обнаружила, что человечество сможет поддерживать биоразнообразие на планете, если значительно реструктурирует ландшафты в "горячих точках". Под горячими точками биоразнообразия понимаются территории, на которых распространено большое количество уникальных растений-эндемиков (свойственных определенной географической местности), естественная среда обитания которых сократилась на 70%. Всего в мире насчитывается 36 таких регионов. Исследователи из Пенсильванского университета обратили внимание, что 383 из 422 городов, расположенных в "горячих точках", угрожают редким экосистемам. Об этом сообщается в пресс-релизе школы.

По данным исследования, которое легло в основу проекта "Атлас для конца света" (Atlas for the End of the World), в регионах отсутствуют стратегии, которые позволили бы городам расширяться без ущерба биоразнообразию. Эксперты обратили внимание на то, что многие страны не соотносят национальные планы по землепользованию со стратегией ООН в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. Стратегия предполагает, что к 2020 году 17% регионов суши, в том числе горячих точек биоразнообразия, превратятся в охраняемые территории, где запрещены добыча полезных ископаемых, лесозаготовка, сельское хозяйство и строительство городов.

По мнению авторов, "Атлас" поможет скорректировать работу правительств, активистов, урбанистов. "Если вы действительно хотите что-то изменить, "Атлас" показывает, куда необходимо направить усилия", - рассказал австралийский архитектор, профессор Пенсильванского университета Ричард Веллер.

Из 35 проанализированных регионов из числа горячих точек на момент проведения исследования только 14 достигли целевого показателя, обозначенного с стратегии ООН.

Карты "Атласа" показывают, как в перспективе климат, повышение уровня океана, сельское хозяйство могут повлиять на природу, приводят данные по деградации земель и обезлесиванию, углеродному следу, энергетике и др. Согласно проекту, чтобы достичь целевой показатель в 17%, в течение трех лет необходимо включить в список охраняемых территорий 1,6% суши (почти 2,4 млн кв км). Атлас показывает, какие территории внутри горячих точек требуется защитить. Карты регионов демонстрируют ареалы обитания редких видов, населенные пункты, какие земли могут застроить к 2030 году.

Например, в российской части Кавказа "экстремальные конфликтные зоны" сложились вокруг Махачкалы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи -- города разрастаются за счет экологических территорий. Ожидается, что к 2030 году население всего Кавказа (регион контролируется Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Ираном) - вырастет до 9,8 млн. В результате чего произойдет дальнейшее загрязнение рек и водно-болотных угодий, увеличится незаконная вырубка леса, чрезмерное рыболовство, браконьерство, незаконная торговля животными, произойдет деградация пастбищ. В зоне риска окажутся 17 млекопитающих.

Стратегия ООН в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы

Стороны Конвенции о биологическом разнообразии подписали Стратегию ООН в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы в 2010 году в префектуре Айти (Япония). Стратегия определила 5 глобальных целей: бороться с основными причинами утраты биоразнообразия, снизить нагрузку на биоразнообразие и поддерживать устойчивое использование земель, улучшить состояния биоразнообразия, увеличить пользу биоразнообразия и экосистемных услуг на территориях для людей, совершенствовать законодательную и научную базы.