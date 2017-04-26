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Дизайнеры предложили план по защите биоразнообразия

Социальная ответственность
26 апреля, 10:57 UTC+3
Сборник карт и инфографики "Атлас для конца света" определил урбанизацию как основную угрозу биоразнообразию и показал, каким территориям необходимо придать охранный статус
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© pixabay.com/Efraimstochter

Группа исследователей из Школы дизайна при Пенсильванском университете (University of Pennsylvania School of Design) обнаружила, что человечество сможет поддерживать биоразнообразие на планете, если значительно реструктурирует ландшафты в "горячих точках". Под горячими точками биоразнообразия понимаются территории, на которых распространено большое количество уникальных растений-эндемиков (свойственных определенной географической местности), естественная среда обитания которых сократилась на 70%. Всего в мире насчитывается 36 таких регионов. Исследователи из Пенсильванского университета обратили внимание, что 383 из 422 городов, расположенных в "горячих точках", угрожают редким экосистемам. Об этом сообщается в пресс-релизе школы.

По данным исследования, которое легло в основу проекта "Атлас для конца света" (Atlas for the End of the World), в регионах отсутствуют стратегии, которые позволили бы городам расширяться без ущерба биоразнообразию. Эксперты обратили внимание на то, что многие страны не соотносят национальные планы по землепользованию со стратегией ООН в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. Стратегия предполагает, что к 2020 году 17% регионов суши, в том числе горячих точек биоразнообразия, превратятся в охраняемые территории, где запрещены добыча полезных ископаемых, лесозаготовка, сельское хозяйство и строительство городов.

По мнению авторов, "Атлас" поможет скорректировать работу правительств, активистов, урбанистов. "Если вы действительно хотите что-то изменить, "Атлас" показывает, куда необходимо направить усилия", - рассказал австралийский архитектор, профессор Пенсильванского университета Ричард Веллер.

Из 35 проанализированных регионов из числа горячих точек на момент проведения исследования только 14 достигли целевого показателя, обозначенного с стратегии ООН.

Карты "Атласа" показывают, как в перспективе климат, повышение уровня океана, сельское хозяйство могут повлиять на природу, приводят данные по деградации земель и обезлесиванию, углеродному следу, энергетике и др. Согласно проекту, чтобы достичь целевой показатель в 17%, в течение трех лет необходимо включить в список охраняемых территорий 1,6% суши (почти 2,4 млн кв км). Атлас показывает, какие территории внутри горячих точек требуется защитить. Карты регионов демонстрируют ареалы обитания редких видов, населенные пункты, какие земли могут застроить к 2030 году.

Например, в российской части Кавказа "экстремальные конфликтные зоны" сложились вокруг Махачкалы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи -- города разрастаются за счет экологических территорий. Ожидается, что к 2030 году население всего Кавказа (регион контролируется Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Ираном) - вырастет до 9,8 млн. В результате чего произойдет дальнейшее загрязнение рек и водно-болотных угодий, увеличится незаконная вырубка леса, чрезмерное рыболовство, браконьерство, незаконная торговля животными, произойдет деградация пастбищ. В зоне риска окажутся 17 млекопитающих.

Стратегия ООН в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы

Стороны Конвенции о биологическом разнообразии подписали Стратегию ООН в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы в 2010 году в префектуре Айти (Япония). Стратегия определила  5 глобальных целей:  бороться с основными причинами утраты биоразнообразия, снизить нагрузку на биоразнообразие и поддерживать устойчивое использование земель, улучшить состояния биоразнообразия, увеличить пользу биоразнообразия и экосистемных услуг на территориях для людей, совершенствовать законодательную и научную базы.

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