Инноваторов образования объединили в единую сеть

В России появилась Карта лидеров инноваций в образовании; она подготовлена Центром содействия инновациям в образовании "СОЛь" и стала результатом масштабного исследования российских образовательных проектов. По словам организаторов, ключевая задача, которую решает данное исследование - наладить взаимодействие людей, стремящихся реализовать системные изменения в сфере образования.

Цели создания карты - собрать информацию о наиболее перспективных проектах в образовании, выявить основные тенденции в данной сфере, потребности инноваторов, а главное - cтимулировать развитие устойчивого сообщества, которое сможет производить системные изменения в российском образовании.

Авторы исследования искали экономически устойчивые организации, опыт которых может быть перенесен на другие регионы. Именно такие учреждения получили в их системе координат статус лидеров, которые, в свою очередь, были разделены по категориям в зависимости от уровня воздействия на cреду. На карте отмечены школы и вузы, коммерческие предприятия, НКО и фонды, преподаватели и директора образовательных учреждений, а также частные инвесторы - они считаются инициаторами перемен.

"Нынешняя система образования трещит по швам, не успевая латать дыры, которые возникают просто из-за того, что одежка не по размеру. Люди информационной эпохи уже выросли из образовательной модели эпохи индустриальной, - пояснила корреспонденту "+1" необходимость таких преобразований глава "СОЛь" Жюльнар Асфари. - Карта должна помочь не только лидерам в установлении новых связей, но и инвесторам и фондам, чтобы расширять возможности поддержки людей, являющихся инноваторами в образовании".

В процессе работы над картой были заново открыты организации и проекты, которые уже давно успешно работают, но не известны широкой общественности. Например, "Открытый молодежный университет", который за 15 лет работы реализовал 43 авторских курса для младших и старших школьников по техническим дисциплинам и развитию предпринимательских навыков.

Специалистами "СОЛь" была создана база из более чем 1000 образовательных проектов, было проведено 304 интервью с руководителями, каждого из которых просили порекомендовать коллег из других проектов. Таким образом авторы карты смогли не только оценить географический охват инновационных проектов, но и выявить взаимосвязи между лидерами.

Наиболее густо связями пронизаны Москва и Санкт-Петербург; чем дальше от центра, тем "прозрачнее" становится сеть. Однако, как отметила Жюльнар Асфари, новые идеи часто поступают именно с периферии, а не из центра. Было отмечено, что немалую долю среди инноваторов в образовании - 40% - cоставляют женщины. Однако их все еще мало среди лидеров с наибольшим числом рекомендаций.

Среди долгосрочных трендов в образовательных технологиях были отмечены повышение доли частного капитала, непрерывное обучение в течение всей жизни (число программ для взрослых людей растет с каждым годом), рост числа коммерчески успешных инфраструктурных проектов для тех, кто занимается образованием, широкое распространение автоматизации и технологии "больших данных", проникновение IT-решений.

Главными потребностями сообщества по результатам интервью оказались потребности в системных изменениях, которые затрагивали бы инфраструктуру и работу школ и вузов (управление, методики преподавания, учебный процесс), а также кадровый вопрос. Инноваторы из разных городов России, участвовавшие в исследовании, считают важным быть знакомым друг с другом лично. “Нужно иметь и сильные связи, и слабые - знать конкретных гениев-практиков и центральных политиков. Знать и общаться и взаимодействовать в проектах”, - отметила Мария Миркес, директор школы антропоники из Красноярска.

"Появление в России Карты лидеров инноваций в образовании и проведенная Центром "СОЛь" исследовательская работа являются первой попыткой систематизировать и представить общественности структуру и направления инвестиций, которые делаются в образование. Я считаю, что подготовленные материалы могут стать важным ресурсом для всех сторон, задействованных в системе образования, в понимании целей и выявлении лидеров в этой перспективной области, – сказал Сергей Солонин, генеральный директор Группы QIWI и один из участников Карты лидеров инноваций в образовании.