Корпоративные волонтеры расширяют спектр своей деятельности

Компаниям необходимо расширять круг благополучателей и не ограничиваться детскими домами. К такому выводу пришли участники второй петербургской конференции "Корпоративное волонтерство".

Представители крупного бизнеса затронули ряд тем, актуальных для сферы корпоративного волонтерства в России, в частности, роль корпволонтерства в стратегии компании, а также привлечение сотрудников к волонтерским программам. Руководитель проектов и тренер Центра развития некоммерческих организаций Анна Смирнова посоветовала компаниям проводить исследования и искать те незащищенные группы населения, которым еще не помогли, а также налаживать долгосрочные отношения с некоммерческими организациям и фондами.

На панельной дискуссии "Первые шаги в корпоративном волонтерстве" спикеры конференции выделили ряд факторов, которые делают программы корпоративного волонтерства привлекательными для сотрудников. Среди них - участие в проектах руководства предприятий, семейные форматы акций. Представители компаний, развивающие культуру корпоративного волонтерства, отметили, что благодаря детским локациям на мероприятиях сотрудники могут не выбирать между семьей и благотворительной акцией в выходной день. "Так мы и детей приучаем к хорошему делу", - отметила директор социальной программы "Помогать просто" в компании РУСАЛ Анастасия Ковенькина. Еще один ключевой момент - поощрение волонтеров грамотами или подарками. Например, компания МТС ежегодно собирает волонтеров из региональных филиалов в Москве и вручает дипломы.

Эксперты сошлись во мнении, что сегодня актуально волонтерство Pro bono, когда сотрудники помогают благополучателям профессиональными навыками. В то же время людям интересно использовать способности, которые они обычно не применяют в работе. "Человек приобретает новые компетенции, например, технари развивают навыки публичных выступлений", - заметила менеджер Управления благотворительных программ компании "Норникель" Елена Крючкова. По мнению участников дискуссий, программы эффективнее решают социальные и экологические проблемы, если идеи благотворительных проектов идут от сотрудников. По словам выступающих, наиболее эффективны многоформатные проекты, которые привлекают сотрудников с разными интересами и способностями.

Эксперты также обсудили цели, которые преследуют компании, внедряя программы корпоративного волонтерства. По мнению специалистов, бизнес должен помнить о собственных задачах, которые хотел бы решить с помощью проектов. Например, в "Норникеле" корпоративная волонтерская деятельность позволила объединить усилия сотрудников на основе партнёрства и сотрудничества. Благодаря разным форматам участия, каждый может лично принять и разделить ту социальную ответственность, которую несет компания в решении местных социальных проблем. Также корпволонтерство обладает рядом важных внутрикорпоративных эффектов. Компания становится более "близкой" человеку. "Простые и понятные благотворительные практики – такие как семейный фестиваль "Доброникель", "Вкусная пятница в Сити", экомарафон "Понеслось" – позволили приобщить сотрудников и их близких к повседневной жизни компании, к ее ценностям. Сотрудникам стало проще общаться, решать рабочие вопросы и договариваться в принципе", – отметила Елена Крючкова.

В свою очередь корпоративный проект "Добровольцы-спасатели" на производствах целлюлозно-бумажного холдинга ИЛИМ позволил снизить число несчастных случаев. Компания обучает сотрудников, как действовать в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь, тушить лесные пожары. В ряды "добровольцев" уже вступили 350 человек.

Согласно исследованию Национального совета по корпоративному волонтерству "Корпоративное волонтерство в России: оценка состояния и рекомендации по развитию", проведенному по инициативе компаний ОК "Русал", "Норникель" и Ям Ресторантс, в 2016 году 67% опрошенных корпоративных волонтеров помогали воспитанников детских домов и интернатов, 48% - детям с ограниченными возможностями, 42% - пожилым людям, ветеранам. Опрос предполагал возможность множественного ответа

В акциях, направленных на бездомных, беженцев, пострадавших от стихийных бедствий, участвовали 18% сотрудников, на одаренных детей - 5%, на осужденных - 3%, поддерживают защитников животных - 10% респондентов культурные организации - 9%, военнослужащих и родственников погибших - 3%, религиозные организации - 2%. При этом помогать взрослым с ограниченными возможностями, одаренным детям, культурным организациям, защитникам животных хотели бы 24%, 21%, 19%, 20% участников опроса.