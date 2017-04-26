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В Великобритании и Японии проектируют робота-сиделку

Социальная ответственность
26 апреля, 11:40 UTC+3
Электронные сиделки снизят нагрузку на сотрудников домов престарелых
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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/imjanuary

Британские исследователи из Мидлсекского университета (Middlesex University) и Университета Бедфордшир (University of Bedfordshire) совместно с японскими специалистами разрабатывают первых в мире человекоподобных роботов, которые станут социальными работниками. Программа финансируется Европейским союзом и правительством Японии, на проект выделено 2 млн фунтов стерлингов. Планируется, что первые электронные сиделки появятся через три года. Об этом сообщила телерадиовещательная компания BBC.

Образцом для создания робота послужил уже работающий в японских больницах Pepper Robot, созданный компанией по производству роботов Softbank Robotics. Эти роботы выполняют простые механические задания, например, перевозят пациентов или приносят больным еду. Как сообщается на сайте Мидлсекского университета, особенность робота-сиделки в том, что это будет первый в мире робот, спроектированный с учетом культурных и национальных особенностей, потребностей и предпочтений пожилых людей. По задумке авторов проекта, новый робот будет иметь хорошие манеры и уважение к культуре и традициям других народов.

“Умные роботы-помощники для пожилых людей смогут разгрузить персонал больниц и домов престарелых, а также повысят уровень оказания медицинской помощи на дому, способствуя самостоятельной жизни пожилых людей”, - рассказала Ирена Пападопулос (Irena Papadopoulos), профессор в области транскультурного здоровья (Transcultural health) и сестринского ухода (Nursing) в Мидлсекском университете.

Первых социальных роботов “наймут” в дома престарелых сети Advinia Health care в Великобритании. Роботы будут беседовать с обитателями домов престарелых и других учреждений. Помимо этого, роботы будут разносить таблетки: запрограммированные на определенные схемы лечения электронные сиделки снизят процент врачебных ошибок.

Роботы могут решить проблему нехватки рабочей силы в сфере ухода за пожилыми людьми. По данным парламента Великобритании на 2015 год, в 18 тыс. домов престарелых в Великобритании проживали 425 тыс. человек. По словам Ирены Пападопулос, в стране насчитывается 15 тыс. человек старше 100 лет. Япония уже столкнулась с дефицитом медсестер и других специалистов по уходу за пожилыми людьми. В 2016 году 100 соискателей получали 269 предложений о работе. По данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, к 2025 году 7 млн пожилых жителей страны - каждый пятый человек старше 65 лет - будет страдать деменцией (слабоумием), и стране потребуется 2,53 млн медицинских работников.

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