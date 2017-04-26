Загрязнение воздуха увеличивает риск рака груди у женщин

Ученые из Университета Флориды выяснили, что женщины, проживающие в районах с более высоким уровнем загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами, чаще остальных имеют уплотненную ткань молочной железы. Это, в свою очередь, является фактором риска развития рака груди. Об открытии говорится в пресс-релизе университета, исследование опубликовано в журнале Breast Cancer Research.

"Экологические факторы, такие как загрязнение воздуха, влияют на то, что плотность ткани молочной железы в разных географических местностях будет различаться, поскольку для городских и сельских районов характерны разные формы загрязнения воздуха, а некоторые загрязнители воздуха нарушают функцию эндокринной системы организма", - заявила ведущий автор исследования Лусинэ Ягджян (Lusine Yaghjyan). Ученые также обнаружили, что у женщин, проживающих в районах с большим содержанием озона, зафиксирована более низкая плотность тканей молочных желез.

Женская грудь состоит из жировой и фиброгландулярной ткани. Последняя состоит из эпителия и соединительной ткани. Женщины, у которых маммография показала уплотнение тканей молочной железы, имели больше фиброгландулярной ткани, чем жировой. Для изучения связи между загрязнением воздуха и плотностью тканей груди ученые проанализировали данные Консорциума по наблюдению за раком груди (Breast Cancer Surveillance Consortium) о состоянии здоровья около 280 тыс. женщин в возрасте 40 лет и старше.

После корректировки ряда факторов, которые могли повлиять на плотность груди, таких как возраст, индекс массы тела, раса и менопаузальный статус, авторы исследования обнаружили, что женщины, имеющие уплотненную ткань груди, примерно на 20% чаще подвергались воздействию загрязняющих твердых частиц в воздухе. При каждом однократном увеличении количества твердых частиц у женщин на 4% увеличивался риск уплотнения тканей груди.

Ученые подчеркивают, что, хотя необходимы дополнительные исследования для установления причинно-следственной связи между загрязнением воздуха и уплотненностью ткани молочной железы, установлено, что повышенная концентрация твердых частиц в воздухе может нарушить нормальное функционирование эндокринной системы организма. "Химические компоненты в твердых частицах могут влиять на плотность груди, препятствуя нормальному росту тканей, увеличивая таким образом количество фиброгландулярной ткани в молочной железе и, следовательно, плотность груди", - заявила Ягджян.

Исследование о влиянии загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами на женский организм ранее выпустили ученые из Йоркского университета (University of York). Они выяснили, что 18% преждевременных родов связаны с воздействием загрязняющих твердых частиц в воздухе. Южная и Восточная Азия, Северная Африка, Ближний Восток и запад Африки к югу от Сахары - те регионы, в которых был зафиксирован наибольший процент преждевременных родов, связанных с антропогенными факторами.

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