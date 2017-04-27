Великобритания на целый день отказалась от угля

Великобритания 21 апреля впервые на целый день отказалась от использования угольных электростанций, которые являются одними из главных поставщиков парниковых выбросов, ведущих к глобальному потеплению. Об этом cообщает агентство Bloomberg.

Периодически подобные эксперименты проводились в стране и раньше - например, 20 апреля национальная энергосистема проработала без угля 19 часов. "Первый безугольный день в Великобритании со времен индустриальной революции - это "водораздел" в истории энергетического перехода, - рассказала в интервью The Independent Ханна Мартин, возглавляющая отдел энергетики в британском офисе Greenpeace. - Десять лет назад было невозможно представить день без угля. Еще через десять лет энергетическая система снова изменится радикальным образом".

"Ситуация складывается так, что и Соединенное Королевство, и весь мир движутся по направлению к низкоуглеродной экономике. Это четкое послание каждому новому правительству, что Великобритания стремится к лидерству в области чистой, “зеленой” энергетики. Мы сумеем удовлетворить запрос страны на рабочие места и низкие тарифы, в то же время добиваясь наших климатических целей", - уверена Мартин.

Как пояснил Дункан Берт, глава операционного отдела Национальной энергосистемы, в “безугольный” день около половины потребляемой энергии в стране вырабатывали станции, работающие на природном газе, 30% - возобновляемые источники, оставшиеся 20% - АЭС. Доля угля в энергетике страны составляла в 2015 году 23%, а в 2016 году она сократилась до 9%. Угольные ТЭС в королевстве планируется полностью отключить к 2025 году.

Британское правительство 9 ноября 2016 года обнародовало план, который предусматривает инвестирование £730 млн в программы развития возобновляемых источников энергии. В рамках соблюдения национальных обязательств по климату Великобритания будет постепенно переориентироваться на другие источники энергии, прежде всего природный газ.

Лидером в области возобновляемой энергетики на территории Соединенного Королевства является Шотландия. Правительство региона последнее десятилетие активно реализует планы по энергоэффективности и сохранению окружающей среды. К 2020 году Шотландия планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии. В октябре 2016 года шотландские ветровые электростанции произвели 792 717 МВт/ч электроэнергии. По данным местного отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), этого объема энергии достаточно для того, чтобы обеспечивать в течение месяца 87% домохозяйств региона и 38% его потребностей в целом.

Однако по мнению Гарета Редмонда-Кинга, возглавляющего направление “Климат и энергетика” в WWF, энергетика - не единственная отрасль, которой нужно снизить углеродный след. “Избавиться от угля в нашем “энергетическом коктейле” - очень важно и здорово, но недостаточно для выполнения наших климатических обязательств. Мы еще ничего подобного не сделали для того, чтобы снизить углеродный след зданий и транспорта”.