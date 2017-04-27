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Американцы готовы инвестировать $17,2 млрд на предотвращения нефтяных аварий

Социальная ответственность
27 апреля, 10:38 UTC+3

В течение шести лет ученые исследовали последствия крупнейшего в истории США разлива нефти в результате аварии платформы Deepwater Horizon

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Deepwater Horizon в пламени после взрыва

Deepwater Horizon в пламени после взрыва

© en.wikipedia.org/US Coast Guard

Специалисты из Политехнического университета Виргинии обнаружили, что американцы готовы инвестировать $17,2 млрд в программы, которые позволят предотвратить экологические катастрофы, подобные той, что произошла в 2010 году на нефтяной платформе Deepwater Horizon (принадлежала нефтегазовой компании BP). Ученые проводили оценку ущерба, нанесенного природным ресурсам в Мексиканском заливе в течение шести лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской ассоциации содействия развитию науки Science. Это первая всесторонняя оценка финансового ущерба природе, пострадавшей от разлива около 5 млн баррелей нефти. Авария на Deepwater Horizon считается самой крупной в истории США.

Чтобы определить долларовый эквивалент природных ресурсов, пострадавших от разлива нефти на платформе, ученые разработали опрос. Он должен был определить готовность домохозяйств платить за меры, которые предотвратили бы подобные негативные последствия, если в будущем произойдет разлив такой же величины. Данные исследования также включали в себя описания поврежденных пляжей, болот, животных, рыб и кораллов. Анализ показал, что среднее домохозяйство было готово заплатить $153 за программу профилактики разливов. "Результаты были впечатляющими, поскольку мы могли сказать, насколько люди действительно ценят морские ресурсы и экосистемы, - рассказал в интервью порталу Phys.org один из авторов исследования, профессор Политехнического университета Виргинии Кевин Бойл (Kevin Boyle). - Это доказательство того, что наши природные ресурсы имеют огромную материальную ценность для граждан США, посещающих залив, а также тех, кого волнует, чтобы этот ценный ресурс не был поврежден".

По мнению Бойла, исследование поможет представителям законодательной власти и нефтяной отрасли определить не только то, сколько средств следует потратить на восстановление после разлива Deepwater Horizon, но и сколько средств необходимо инвестировать, чтобы предотвратить потенциальный ущерб в случае будущих разливов нефти.

Авторы доклада отметили, что усилия, направленные на изучение людских ценностей, часто подвергаются критике, так как респонденты не участвуют в реальных финансовых операциях. Чтобы устранить такого рода замечания, ученые прибегли к репрезентативному опросу на национальном уровне с использованием метода установленных предпочтений. Он проверяет, соответствуют ли ответы рациональному экономическому выбору, который берется в расчет при реальных финансовых операциях.

Ситуацию с разливами нефти в России в Greenpeace называют "катастрофой". По данным организации, в стране ежегодно по разным причинам в природу попадает свыше 30 млн баррелей нефти. Разливы нефтяного сырья при добыче и транспортировке составляют около 1%. Каждый год на находящихся на территории России нефтепроводах происходит около 10 тыс. аварий. 

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