Здравоохранение Австралии может сэкономить $2,3 млрд при введении налога на фастфуд

Система здравоохранения Австралии сможет сэкономить $2,3 млрд, если в стране будет введен налог на фастфуд, а здоровая еда будет субсидироваться. По мнению ученых, такой подход добавит 500 тыс. дополнительных лет здоровой жизни для проживающих сейчас в стране 23 млн австралийцев. К такому выводу пришли авторы исследования "Налоги и субсидии для улучшения рациона питания и здоровья населения в Австралии: изучение экономической эффективности", опубликованного на научном портале PLOS. Об исследовании рассказал журнал The New Scientist.

Австралийские ученые предложили облагать налогом все продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, то есть те, которые способствуют развитию ожирения, болезней сердца, диабета и рака. В то же время исследователи выступили за правительственные субсидии, которые позволили бы сделать фрукты и овощи дешевле, чтобы в целом стоимость продовольственной корзины не увеличилась для потребителей.

Исследователи пришли к выводу, что лишь комплексный подход (налогообложение вредной еды и субсидирование полезной) приведет к положительному результату. Говорить об эффективности такого подхода ученым позволил опыт других стран. В частности тех, которые ввели налоги на вредные продукты. Например, в Мексике потребление газированных напитков за год после введения налога в январе 2014 года уменьшилось лишь на 12 мл на человека. Ученые отметили, что при таких результатах пока рано говорить о влиянии налогообложения на снижение количества болезней, вызванных употреблением вредных продуктов.

Правительство страны налоговую меру не рассматривало; власти Австралии объявляли лишь о планах стимулировать пищевую промышленность изменить состав продукции таким образом, чтобы она содержала меньше сахара, соли, насыщенных жиров и больше цельнозерновых продуктов и овощей. "Практика показывает, что обложение еды налогом — почти всегда самый эффективный вариант", — заявил научный сотрудник Университета Дейкин в Мельбурне Гари Сакс.

В России о планах ввести акциз на сладкие напитки, а вместе с ними и электронные сигареты, в апреле 2016 года заявлял замминистра финансов Илья Трунин. В январе такую инициативу в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни населения страны до 2025 года изложило министерство здравоохранения. Однако ведомство предлагает ввести акцизы еще и на фастфуд, шоколадные батончики и другие продукты с повышенным содержанием сахара и жира. Минздрав в документе также предложил открыть в России сеть заведений, которые будут бесплатно выдавать здоровую еду гражданам, оказавшимся за чертой бедности. При этом в январе 2017 года Госдума отклонила в первом чтении законопроект "Справедливой России" о введении акцизов на чипсы и газированные напитки.