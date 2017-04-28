В Москве определят лучшие программы помощи детям с онкологическими заболеваниями

Благотворительный фонд "Подари жизнь" учредил премию для российских общественных организаций, которые помогают детям с онкологическими заболеваниями. Организация собирается награждать НКО, реализовавшие лучшие проекты. Об этом сообщается в пресс-релизе благотворительной организации.

Реализованные проекты могут представить НКО со всей России. Отбор будет проводиться с 15 июня по 15 сентября в двух номинациях - "Спасение жизни" и "Качество жизни". В первой представят программы, которые нацелены на улучшение медицинской помощи людям с онкологическими заболеваниями. В номинации "Качество жизни" рассмотрят инициативы по организации быта, досуга, образовательных классов в больницах, программы помощи неизлечимо больным, социально-психологической реабилитации. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте фонда.

В оргкомитете премии отметили, что НКО накопили большой опыт работы в данной сфере и хотели бы поделиться знаниями друг с другом. "Мы надеемся, что премия не только поможет организациям учиться друг у друга лучшим практикам, но и сплотит противораковые фонды как сообщество", - рассказала директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова.

Победителей определят члены экспертного совета - врачи-онкологи, гематологи и педиатры, руководители фонда "Подари жизнь" - 28 октября 2017 года на семинаре для региональных НКО и волонтерских движений "Благотворительность против рака" в центре "Благосфера" (1-й Боткинский пр., д. 7, стр. 1). Два проекта-победителя получат по 100 тыс. рублей и дипломы. Предусмотрен также "Приз зрительских симпатий" в размере 50 тыс. рублей. Победителя в данной категории будут выбирать другие НКО - участники семинара "Благотворительность против рака", в рамках которого и пройдет премия. Лучшие проекты наградят соучредитель фонда актриса Чулпан Хаматова и директор фонда Екатерина Чистякова.

По данным ВОЗ, онкологические заболевания - вторая основная причина смерти. В 2015 году рак унес жизни 8,8 млн человек. В России, согласно данным Росстата, в 2015 году от онкологии умерли 296 тыс. человек, в том числе более 109 тыс. - от злокачественных образований в органах пищеварения, более 57 тыс. - от образований в органах дыхания.

О фонде

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь" учредили актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова 26 ноября 2006 года. Организация оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями, в том числе неизлечимо больным. Фонд собирает средства, на которые закупает медицинское оборудование, лекарства, ремонтирует больницы, отправляет детей лечиться за границу. С января по март 2017 года на помощь детям фонд направил 716 млн рублей. С 2011 года фонд проводит обучающие семинары для региональных НКО "Благотворительность против рака".

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