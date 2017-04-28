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В России проходит месяц субботников

Социальная ответственность
28 апреля, 11:20 UTC+3

Начало десяткам мероприятий положил субботник в московском парке "Сокольники"

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/Ben_Kerckx

Всероссийский экологический субботник "Зелёная весна - 2017", организатором которого выступил экологический фонд им. В.И.Вернадского, прошел в Москве, в парке "Сокольники", 22 апреля. Это первое мероприятие в череде субботников, которые будут проводиться по всей России до 22 мая. В течение месяца участники по всей стране будут убирать, озеленять и благоустраивать среду обитания, а для подростков пройдут уроки экологического просвещения. Об этом сообщается на сайте Союза женщин России, поддержавшего экологическую акцию.

Предполагается, что в массовых уборках территорий примут участие сотрудники крупных компаний, студенты, школьники и волонтеры. Для активистов, пришедших на субботники, будут также проводиться концерты, предусмотрены развлечения для детей. Подробную информацию о проведении мероприятий можно найти на сайте экологического фонда им. В.И.Вернадского.

"Субботники создаются не только для того, чтобы убрать мусор. С этой задачей могут справиться дворники. Акции несут воспитательную нагрузку. Когда человек своими руками убирает территорию или сажает дерево, он начинает более ответственно относиться к окружающей среде", - рассказала "+1" заместитель генерального директора ФГУП "Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами Минрегиона России" Альбина Дударева.

Проект "Зеленая весна" стартовал в 2014 году и с тех пор проводится ежегодно, за все время существования акция объединила более 5,5 млн человек в 80 субъектах РФ. По словам Альбины Дударевой, состав участников субботников молодеет. "Это прекрасная возможность сделать что-то вместе со своей организацией. О положительных результатах мне рассказывали работники Госстроя, а я в этом году присоединилась к субботнику вместе с Союзом женщин России", - добавила она.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской направил телеграмму главам всех российских регионов с просьбой оказать содействие проведению Всероссийского экологического субботника. Чиновник подчеркнул, что субботник можно назвать одним из самых массовых экологических мероприятий в России. "В Год экологии особенно важно объединить усилия по формированию повседневной экологической культуры населения", - добавил Донской.

Материал предоставлен проектом "+1"

 
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