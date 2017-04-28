Пластиковые отходы могут быть уничтожены гусеницами

Команда ученых из Высшего совета по научным исследованиям Испании (Spanish National Research Council) и ученых из Кембриджского университета обнаружила, что сто личинок большой восковой моли (Galleria mellonella) могут поглотить 92 мг полиэтилена всего за 12 часов. Исследователи полагают, что использование личинок поможет решить проблему пластиковых отходов. Об открытии пишет The Guardian.

Способность личинок большой восковой моли разлагать пластик была открыта случайно. Ученый, член Высшего совета по научным исследованиям Испании и пчеловод-любитель Федерика Берточчини (Federica Bertocchini) собрала несколько личинок и убрала их в полиэтиленовый пакет. Однако личинки съели пакет и выбрались наружу. Этот случай убедил исследователя, что необходимо изучить пищевые привычки личинок. Пчеловоды стремятся избавиться от восковой моли из-за того, что она откладывает яйца в соты, а личинки питаются медом и пчелиным воском. Моль также может разрушать ульи, если популяция пчел в них была ослаблена.

Ученые доказали, что личинки большой восковой моли перерабатывают полиэтилен благодаря тем же ферментами, которые они используют для поедания пчелиного воска. Чтобы подтвердить, что черви просто не пережевывают пластик на мелкие кусочки, ученые размяли несколько личинок и смазали получившейся пастой полиэтиленовый пакет. В результате на нем начали появляться дыры.

В дальнейших исследованиях ученые надеются идентифицировать ферменты, которые производят восковые черви. Их гены могут быть помещены в бактерии, например, кишечную палочку или в морские организмы, чтобы наладить процесс разложения пластмасс в дикой природе. Однако в отношении появления генетически модифицированных организмов в окружающей среде в законодательстве многих стран есть жесткие ограничения. Другим способом может быть разведение восковых червей специально для поглощения пластиковых отходов. Однако такой способ может применяться, только если ученые докажут, что у личинок действительно есть аппетит по отношению к пластиковым пакетам.

"Мы хотим знать, будут ли они потреблять пластик в качестве пищи или они делают это просто потому, что хотят убежать. Если они просто хотят сбежать, они очень скоро будут сыты по горло. Но если они жуют его, чтобы использовать в качестве источника энергии, это совершенно другое дело", — заявил один из авторов открытий Паоло Бомбелли (Paolo Bombelli) из Кембриджского университета.

Один пластиковый пакет на свалке может разлагаться от 100 до 400 лет. Каждый год в среднем каждый человек использует более 200 пластиковых пакетов. За период с 2005 по 2014 год производство бумажной, картонной и пластиковой тары увеличилось, а стеклянной и металлической, наоборот, уменьшилось. Об этом свидетельствуют данные Евростата. К 2014 году число производимого пластика для упаковки в ЕС достигло 15,2 млн тонн. Деревянная тара составила 12,7 млн тонн, металлическая — 4,5 млн тонн. Наибольший объем производства упаковки пришелся на бумагу и картон — это 33,9 млн тонн. При этом только одна треть пластиковой упаковки, используемой потребителями ежегодно, перерабатывается. Остальные две трети, по данным британской организации RECOUP, отправляются на свалку или сжигаются.