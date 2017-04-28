В конце 2017 года в продаже появятся биоразлагаемые беговые кроссовки

Производитель спортивных товаров Adidas разработал беговые кроссовки из волокон Biosteel, имитирующих паутинный шелк. В интервью журналу Fast Company глава компании-производителя технологии AMSilk Йенс Кляйн заявил, что кроссовки будут полностью биоразлагаемыми, при этом с такими же характеристиками, что и у обычной обуви. Процесс разложения в специально созданных для этого условиях составит 36 часов. Кляйн отметил, что случаи начала разложения обуви в процессе носки исключены. Концепт биоразлагаемой обуви компания Adidas презентовала в конце 2016 года, предполагается, что в продаже кроссовки появятся к концу 2017 года. Об этом сообщила газета The Science Times.

Экологичная обувь получила название Adidas Futurecraft Biofabric. Сколько будет стоить пара таких кроссовок, пока неизвестно. Кляйн заявил, что новый тип обуви приближает человечество к тому моменту, когда произведенные материалы смогут возвращаться в биосферу в конце использования.

Для производства волокон Biosteel создатели используют те же белки, что и пауки в процессе плетения паутины. Компания AMSilk также применяет эти волокна для изготовления продуктов в сфере красоты и медицины, включая имплантаты. Волокно Biosteel на 15% легче других синтетических материалов и обладает большой устойчивостью. В Adidas также утверждают, что биодеградируемые ботинки обеспечат пользователям на 10% больше амортизации и на 30% больше гибкости при выполнении упражнений.

При этом подошвы экологичных кроссовок сделаны из той же пенопластовой пены, которая используется для изготовления легких кроссовок Ultraboost. То есть нижняя часть разлагаться не будет. Как рассказал новостной портал The Business Insider, будущие владельцы кроссовок смогут самостоятельно “разложить” их (без подошвы) в раковине: для этого нужно будет добавить небольшой пакет специальных ферментов, подождать 36 часов и смыть остатки в канализацию.

Аналитики McKinsey в своем докладе о рынке "быстрой моды" пришли к выводу, что инвестиции в разработку новых волокон, которые снижают экологические последствия производства и изготовления одежды, являются необходимостью для снижения экологических рисков гиперпотребления. Как подсчитали в Greenpeace, с 2000 по 2014 годы масштабы производства одежды удвоились, а объем продаж увеличился с $1 трлн в 2002 году до $1,8 трлн в 2015 году. К 2025 году он может достигнуть $2,1 трлн. Средний потребитель теперь покупает на 60% больше предметов одежды в год, а срок их носки вдвое короче, чем 15 лет назад.