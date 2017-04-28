Экоактивисты организовали вечеринки ради борьбы с пищевыми отходами

Молодежное объединение The Slow Food Youth Network (SFYN) объявило о запуске серии вечеринок Disco Soup. Название мероприятий посвящено состоявшемуся в апреле Дню супа. Организаторы намерены бороться с неосведомленностью молодежи о проблеме пищевых отходов. Вечеринки пройдут 29 апреля по 95 адресам в 39 странах на пяти континентах - от США и Японии до Индии и Уганды. Ожидается, что их посетят десятки тысяч человек. Об акции рассказало агентство Thomson Reuters Foundation.

Организаторы вечеринок будут сотрудничать с местными поставщиками еды, использовать продукты с истекающим сроком годности: если бы не вечеринка, они, вероятно, были бы выброшены. "Ингредиенты будут поставляться фермерами, ресторанами, ретейлерами и рынками, а готовиться членами SFYN с помощью гостей вечеринки и профессиональных поваров", - рассказал директор объединения в Нидерландах Йоррит Кевик (Jorrit Kiewik). Организаторы утверждают, что за один день на вечеринках приготовят около 25 тыс. блюд.

Член британской экологической группы Feedback, которая организует Disco Soup в Лондоне, Джеймс Тернер (James Turner) подчеркнул, что все гости вечеринки будут "резать, чистить и тереть все, что у нас есть". По его словам, вечеринки будут шансом для экоактивистов показать, что забота об окружающей среде может приносить "массу удовольствия". По словам участников кампании, сокращение выброса пищевых продуктов поможет бороться с изменением климата, ведь отходы попадают на свалки и гниют, выделяя парниковые газы. При этом вода, энергия и топливо, необходимые для их выращивания, хранения и транспортировки, расходуются зря.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), из 1,3 млрд тонн производимой ежегодно пищи около трети не съедается, потому что она портится во время сбора урожая и транспортировки или просто выбрасывается магазинами и потребителями. Экономические потери от этого составляют примерно $680 млрд в развитых странах и $310 млрд в развивающихся. И в тех и в других на свалку отправляется примерно одинаковое количество продовольствия - 670 и 630 млн тонн соответственно. Самый высокий уровень потерь среди пищевых продуктов - это фрукты и овощи, а также корнеплоды (40-50%). Далее следуют рыбные продукты (35%), зерновые культуры (30%), а также масло, мясо и молочные продукты (20%).

В FAO подсчитали, что если бы 25% пищевых отходов были спасены, то это позволило бы накормить более 800 млн голодающих в мире. Потребительские пищевые отходы на душу населения составляют от 95 до 115 кг в год в Европе и Северной Америке, а в странах Африки к югу от Сахары, Южной и Юго-Восточной Азии выбрасывают всего 6-11 кг продуктов в год.

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