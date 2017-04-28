В Шотландии научились делать дороги из пластикового мусора

Инженер Тоби Маккартни (Toby McCartney) изобрел способ создания дорог из перерабатываемого пластика. По словам Маккартни, его технология может решить сразу две задачи - улучшить качество дорог и решить проблему пластиковых отходов. Компания Маккартни по производству дорожного покрытия MacRebur находится в Шотландии. Об этом сообщает BBC.

Чтобы изготовить материал для строительства дорог, работники добавляют перерабатываемый пластик в асфальтовую смесь. Из пластика предварительно изготавливают гранулы, которые производитель называет MR6. Они заменяют битум - продукт переработки нефти, из которого на 10% состоит обычный асфальт и который используют для затвердевания смеси. В MacRebur обещают, что технология позволяет прокладывать на 60% более прочные дороги, которые служат примерно в 10 раз дольше. "Процесс абсолютно такой же, как смешивание асфальта традиционным путем, но без добавления битума", - заявил один из работников завода.

Основатель компании отказывается полностью раскрывать состав инновационного дорожного покрытия, который знают только он и двое друзей - сооснователей компании. Он сравнил этот подход с тем, который практикуют создатели газированного напитка родом из Шотландии "Айрн-Брю". Известно, что лишь три человека в мире обладают информацией о составе напитка - создатели компании Робин и Джули Барр, а также один из членов правления.

Маккартни благодаря своему изобретению стал одним из победителей конкурса для британских предпринимателей Virgin Voom 2016, организованного компанией Virgin Media Buisiness миллиардера Ричарда Брэнсона. Он получил финансирование в размере 50 тыс. фунтов. К марту 2017 года - то есть через девять месяцев после основания и с четырьмя сотрудниками на полном рабочем дне - компания зарегистрировала оборот в 160 тыс. фунтов.

Маккартни решил заняться исследованием рационального применения пластика после того, как узнал, что в школе его дочь спросили, что живет в океане. Она ответила: "Пластик". "Я не хочу, чтобы моя маленькая девочка росла в мире, где сложилось такое положение вещей", - заявил Маккартни в интервью BBC. Идея использовать пластик для строительства дорог пришла к нему после того, как в Индии он увидел, что местные жители пытаются бороться с неровными дорогами, вставляя в выбоины пластик и поджигая его. Первой дорогой компании с применением разработанной технологии стала дорога к дому Маккартни. Сегодня дороги MacRebur проложены в графстве Камбрия в Англии.

По данным организации по переработке пластиков RECOUP, из 1,5 млн тонн перерабатываемых пластиковых отходов в Великобритании в 2015 году было переработано только 500 тыс. тонн. Участники рынка, согласно результатам опросов, связали это с незнанием потребителей того, какие предметы могут быть переработаны, а также с тем, что местные власти не оказывают услуг по переработке.

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