Жюри премии "Аврора" выбрало финалистов

Финалистами премии в области гуманизма "Аврора" стали пятеро общественных деятелей из Сомали, Афганистана, Судана, Сирии и Конго. Имя победителя будет объявлено на церемонии в Ереване 28 мая. Лауреат получит грант в размере $100 тыс. на осуществление собственной деятельности и награду в $1 млн для поддержки вдохновивших его организаций. Об этом сообщили в пресс-службе гуманитарной инициативы "Аврора".

"Лауреатами премии становятся те, кто в критических ситуациях спасал людей, рискуя своим здоровьем, свободой, репутацией или средствами к существованию. Все присланные номинации рассматриваются, а вся предоставленная информация проходит строгий процесс проверки", - рассказала "+1" представитель премии "Аврора".

Отборочную комиссию премии "Аврора" возглавляет актер и филантроп Джордж Клуни. В жюри входят лауреаты Нобелевской премии мира. Пятеро финалистов конкурса были выбраны комиссией более чем из 550 заявок "за свое мужество, решимость и деятельность, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма".

Финалисткой от Сомали стала Фартун Адан, основательница Центра мира и прав человека Эльман. Им она управляет вместе с дочерью Ильвад Эльман. Центр занимается защитой прав человека и прав женщин, а также реабилитацией детей-солдат. Адан начала правозащитную деятельность в 2007 году, в разгар конфликта в Сомали, который продолжался к тому моменту более 15 лет.

Финалисткой от Афганистана стала Джамиля Афгани, председатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования "Нур". Организация искореняет женскую неграмотность, помогает девочкам и женщинам получить образование. Правозащитница также ведет работу среди мусульманских религиозных деятелей, чтобы те могли проповедовать важность просвещения женщин и соблюдение их прав.

От Судана жюри выбрало хирурга и миссионера католической церкви Тома Катену, который работает в больнице Mother of Mercy в Нубийских горах. Он в течение многих лет является единственным профессиональным врачом, работающим на этой территории, опустошенной продолжающимися войнами.

Четвертым финалистом стал стоматолог полевого госпиталя в сирийском городе Мадая Мохамед Дарвиш, один из трех врачей, которые остались в городе после начала конфликта в стране. Дарвиш вернулся в родной город, не успев окончить университет, и стал оказывать населению медицинскую помощь. Жюри премии полагает, что это помогло привлечь внимание общественности к осажденному городу.

Пятый финалист - хирург-гинеколог Денис Муквеге, основатель больницы Панзи в Демократической Республике Конго. Он оказывает психологическую и юридическую помощь более чем 50 тыс. жертв сексуального насилия, проживающим в разоренной войной стране.

Премия "Аврора" в 2017 году будет вручаться во второй раз. Впервые ее вручили в Ереване 24 апреля 2016 года. Лауреатом стала основательница приюта для сирот и больницы REMA в Бурунди Маргерит Баранкитс. Жюри отметило, что это помогло спасти тысячи жизней во время продолжающейся в стране гражданской войны.

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