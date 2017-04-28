Жители Лос-Анджелеса смогут собирать дома в "онлайн-конструкторе"

Калифорнийская компания Cover разработала компьютерную программу, которая позволяет каждому спроектировать маленький дом по собственной модели и "собрать" его из уже готовых элементов. Таким образом, как рассказывает портал Inhabitat, Cover стремится избавить клиентов от необходимости оплачивать дорогостоящие услуги архитекторов, планировщиков и даже строителей.

Компанию основали в 2014 году Алексис Ривас и Джемюэл Джозеф. Их цель - обеспечить людей возможностью создавать "тщательно продуманное и хорошо построенное жилье" почти самостоятельно.

"Мы делаем с домами то же самое, что Tesla делает с машинами, - используем технологию, чтобы оптимизировать каждую стадию процесса, от создания макета и продаж до оформления и производства", - заявляют они. Основатели Cover отметили, что, поручив разработку дизайна машине, сумели добиться большей энергоэффективности: по словам Алексиса Риваса, она составляет 80% по сравнению со средним обычным домом такого же размера. Так как детали дома производятся на заводе, это минимизирует отходы по сравнению с традиционным строительством. Cover не может предложить заказчику большие размеры будущего жилища: особенности изготовления предполагают минимализм, и в "домах-конструкторах" обычно не более двух комнат.

Процесс создания дома состоит из трех фаз: дизайна, получения разрешений и конструирования здания. На первой стадии, которая стоит $250 тыс., клиенту нужно заполнить электронную форму, рассказать о стиле жизни, предпочтениях, требованиях к зонированию, желаемом стиле и размере дома. Затем информация дополнительно обсуждается с представителем компании на строительном участке, где собираются геодезические данные и данные об освещенности.

Собранная информация загружается в программу, которая генерирует различные варианты проектов дома. После того как клиент делает свой выбор, ему высылают полную смету и планы здания. После получения разрешений процесс строительства занимает около девяти недель; цена проекта варьируется от $50 тыс. до $350 тыс. Пока инновация доступна только жителям Лос-Анджелеса, но в будущем команда Cover намерена работать и с другими городами.

В России известным экспериментом в области альтернативного строительства является двухэтажный пластмассовый дом в Ленинграде, построенный в 1961 году по проекту архитектора Алексея Щербенка и разобранный в 1969 году. Уникальность этого дома обеспечивал не только материал - примеров индивидуального городского строительства в СССР вообще было мало. По расчетам инженеров, стены, состоящие из стеклопласта и внутреннего слоя пенополистирола, обеспечивали такую же теплозащиту, что и двухметровая кирпичная стена, а огромное окно во всю стену было вполне в духе дизайнерских работ наших дней.

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