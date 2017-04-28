Средства для российских библиотек собирают в интернете

Российская библиотечная ассоциация, Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА), Государственная дума РФ запустили проект "БиблиоРодина" на платформе коллективного финансирования (краудфандинг) Planeta.ru. Гражданам и организациям предлагают приобрести подписку на научно-популярные журналы и передать издания в региональные и муниципальные библиотеки. Об этом сообщается в пресс-релизе Planeta.ru.

В проекте участвуют 6408 библиотек и 41 научно-популярный журнал, в том числе "Наука и жизнь", "Юный техник", "Знание - сила". Цена одной подписки включает стоимость 12 номеров и доставки в учреждения. Оформить подписку, подключить к проекту издание либо библиотеку можно на сайте краудфандинговой платформы. Каждому подписчику вручаются сертификаты и подарки от партнеров проекта. На момент публикации с помощью проекта для региональных библиотек были оформлены подписки на сумму 565 430 рублей.

Цель проекта "БиблиоРодина" - возродить библиотеки как культурные и научные центры малых городов, популяризировать науку среди молодежи, обеспечить доступ к знаниям широким слоям населения и увеличить тиражи научной периодики. "Мы теряем ту питательную среду, из которой вырастают будущие инженеры, академики, ученые. Подрастающему поколению нужна пища для ума, недостаточно нажимать на кнопки пульта телевизора, необходимо повышать уровень образования", - отметила главный редактор журнала "Наука и жизнь" Елена Лозовская.

По словам авторов проекта, подписка для многих региональных библиотек остается единственным способом пополнить фонды. Согласно докладу министерства культуры о состоянии культуры в Российской Федерации, в 2015 году в России работало более 38 тыс. публичных библиотек, из них 66,6% были подключены к интернету. Хотя создание единого электронного библиотечного пространства - одно из приоритетных направлений работы Минкульта, лишь 1293 федеральные, региональные и муниципальные библиотеки входили, согласно данным ведомства, в состав Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в 2015 году.

НЭБ разработали в 2004 году при поддержке министерства культуры. Основная задача системы - обеспечить свободный доступ граждан к литературе, периодике и научным работам. Согласно ФЗ "О библиотечном деле", министерство обязано включать в электронные каталоги не менее 10% актуальных книг ежегодно. На 1 января 2016 года в НЭБ хранилось 2,6 млн документов.

Материал предоставлен проектом "+1".