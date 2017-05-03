Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Искусственную кожу научат генерировать энергию

Социальная ответственность
3 мая, 10:33 UTC+3

На основе графена может быть создан энергонезависимый протез

Поделиться
Материал из 1 страницы
Искусственно выращенная кожа в лаборатории клеточной биологии

Искусственно выращенная кожа в лаборатории клеточной биологии

© Сергей Савостьянов/ТАСС,архив

Исследователи из Университета Глазго нашли способ снабжать искусственную кожу электроэнергией с помощью солнца. Они используют графен - ультратонкую углеродную пленку, которая вырабатывает электроэнергию за счет фотоэлектрического эффекта.

Авторы разработки пришли к выводу, что именно графен, имеющий толщину всего в один атом, - идеальный материал для "электронной кожи" будущих протезов из-за прочности, гибкости, электропроводности и прозрачности. Работа опубликована в журнале Advanced Functional Materials, сообщает Reuters. Ученые считают, что это еще один шаг вперед на пути разработки протезов или роботов, обладающих осязанием.

В частности, "умные протезы" конечностей дадут почувствовать их носителю ощущения от прикосновений подобно настоящей коже. Сенсорная "электронная кожа" также может быть использована при производстве роботов.

Ученые планируют применять эту же технологию для проведения электроэнергии в моторы, обеспечивающие движения протеза руки. В Университете Глазго полагают, что это позволит создать полностью энергонезависимый протез. Подобная кожа может генерировать больше энергии, чем это необходимо, и команда уже ищет способы перенаправить "лишнюю" энергию в батареи, что позволит использовать ее по мере необходимости, сообщил один из авторов изобретения, Давиндер Дахия.

В начале февраля стало известно, что группа ученых из Корейского института передовых технологий разработала тактильный сенсор, который также может использоваться в производстве протезов и роботов.

Технология позволяет устройству различать тактильные ощущения; кожа робота, разработанная по этой технологии, очень прочна - сможет противостоять сильному удару молотка. Для создания сенсора команда объединила силиконовый эластомер и углеродные нанотрубки (УНТ) с медицинской техникой визуализации, называемой электроимпедансной томографией (ЭИТ).

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограничения
2
Акции АФК "Система" упали на 27% на фоне подачи иска "Роснефтью"
3
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в Кабуле
4
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
Темы дня
Загрузка...
Реклама