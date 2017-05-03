Искусственную кожу научат генерировать энергию

Исследователи из Университета Глазго нашли способ снабжать искусственную кожу электроэнергией с помощью солнца. Они используют графен - ультратонкую углеродную пленку, которая вырабатывает электроэнергию за счет фотоэлектрического эффекта.

Авторы разработки пришли к выводу, что именно графен, имеющий толщину всего в один атом, - идеальный материал для "электронной кожи" будущих протезов из-за прочности, гибкости, электропроводности и прозрачности. Работа опубликована в журнале Advanced Functional Materials, сообщает Reuters. Ученые считают, что это еще один шаг вперед на пути разработки протезов или роботов, обладающих осязанием.

В частности, "умные протезы" конечностей дадут почувствовать их носителю ощущения от прикосновений подобно настоящей коже. Сенсорная "электронная кожа" также может быть использована при производстве роботов.

Ученые планируют применять эту же технологию для проведения электроэнергии в моторы, обеспечивающие движения протеза руки. В Университете Глазго полагают, что это позволит создать полностью энергонезависимый протез. Подобная кожа может генерировать больше энергии, чем это необходимо, и команда уже ищет способы перенаправить "лишнюю" энергию в батареи, что позволит использовать ее по мере необходимости, сообщил один из авторов изобретения, Давиндер Дахия.

В начале февраля стало известно, что группа ученых из Корейского института передовых технологий разработала тактильный сенсор, который также может использоваться в производстве протезов и роботов.

Технология позволяет устройству различать тактильные ощущения; кожа робота, разработанная по этой технологии, очень прочна - сможет противостоять сильному удару молотка. Для создания сенсора команда объединила силиконовый эластомер и углеродные нанотрубки (УНТ) с медицинской техникой визуализации, называемой электроимпедансной томографией (ЭИТ).

Материал предоставлен проектом "+1".