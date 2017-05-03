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Спрей на рибонуклеиновой кислоте может заменить пестициды

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3 мая, 11:10 UTC+3

Ученые из Квинслендского университета разработали состав, который поможет снизить потери урожая без применение вредных средств защиты растений

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Гербицид на рисовых полях

Гербицид на рисовых полях

© Рixabay/wuzefe

Ученые из Квинслендского университета (Австралия) разработали нано-биоразлагаемый состав на двухцепочечной макромолекуле рибонуклеиновой кислоты, используемый для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений. Ученые назвали состав, который может заменить пестициды, "Биоглина" (BioClay). Отчет о разработке опубликован в журнале Nature Plants.

При распылении состава на растения высвобождается вирусспецифическая двухцепочечная РНК, что запускает у растения природный защитный механизм. В процессе РНК распадается на маленькие фрагменты, которые атакуют вирус, не оказывая воздействия на геном растения. Первые опыты показали, что после однократного распыления состав может защитить плантации табака от вирусов на 20 дней.

Испытания могут начаться к концу 2017 года. "Первые тесты будут на вирусах, которые поражают стручковый перец и томаты", - рассказала ведущий исследователь Неена Миттер порталу SciDev.Net.

"Даже используя пестициды, мы теряем около 40% урожая из-за вредителей и болезнетворных организмов. Мы надеемся, что использование нашей разработки снизит уровень потерь", - сказала Миттер. По ее словам, преимущество "Биоглины" в том, что она, в отличие от пестицидов, не убивает полезные микроорганизмы вместе с вредителями.

Технологические решения на базе РНК используют многие агрокорпорации. Напомним, что сейчас в США компания Monsanto, один из крупнейших мировых производителей агрохимии, судится с властями Калифорнии, которые требуют помещать на продукцию этикетки с предупреждением об опасности гербицидов - средств для борьбы с сорняками.

Monsanto утверждает, что средство не несет рисков для здоровья людей. Против компании на судебном процессе будут свидетельствовать родственники фермеров, утверждающих, что они заболели раком из-за использования гербицида Roundup.

Материал предоставлен проектом "+1".

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