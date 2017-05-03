Экологи в США добились рассмотрения иска о запрете гидроразрыва пласта

Апелляционный суд штата Колорадо удовлетворил жалобу молодежной экологической организации "Стражи Земли" (Earth Guardians) на отказ Комиссии по сохранению нефтяных и газовых месторождений штата (Colorado Oil and Gas Conservation Commission) рассмотреть приостановку технологий гидроразрыва пласта при добыче ископаемых. Об этом сообщается в пресс-релизе экологической организации Our children’s trust.

Гидравлический разрыв пластов - один из методов повышения производительности нефтяных скважин, 99% используемых при этом веществ - это вода и песок. В России гидроразрыв применяется, в частности, на месторождениях в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Активисты "Стражей Земли" требуют от комиссии как органа, регулирующего нефте- и газодобычу в штате, отказа от использования технологии как потенциально опасной. Они ссылаются на исследования, утверждающие, что технологические реактивы могут наносить вред людям и окружающей среде - половина используемых при подобных работах химикатов может быть потенциально вредной для здоровья людей при попадании в грунтовые воды - вызывая, в частности, различные заболевания дыхательной, пищеварительной и кровеносной систем.

Ранее комиссия отказывалась рассматривать петицию экологов, ссылаясь на то, что фактически речь в ней идет о запрете на нефте- и газодобычу в штате, что находится вне компетенции комиссии.

В судебном иске истцы отметили, что комиссия неверно истолковала их просьбу: они предлагали не выдавать новые разрешения на гидравлический разрыв в регионе, пока технология не станет безопасной. Апелляционный суд решил, что комиссия полномочна рассмотреть предложение экологов и перенаправил их иск в окружной суд штата.

Экологическая организация Our Children’s Trust назвала решение суда огромной победой молодежи. "Комиссия больше не может отдавать предпочтение нефти и газу и пренебрегать здоровьем и безопасностью жителей Колорадо", - сказала адвокат истцов и генеральный директор Our Children’s Trust Джулия Олсон.

"Наше движение развивается. Голоса молодого поколения услышат и на улицах, и в судах. Правовая система станет инструментом нашего сопротивления. Я настроен оптимистично и думаю, что иск может защитить мой родной Колорадо", - заявил один из истцов, младший директор организации "Стражи земли", 16-летний Шутезсэхт Мартинес.

Организация "Стражи земли"

"Стражи земли" (Earth Guardians) - экологическая организация, которая появилась в 1992 году на Гавайях и спустя пять лет перенесла свою деятельность в Колорадо. В ней молодых людей обучают бороться за свои права. Участники выступают против использования пестицидов в общественных парках, за мораторий на гидравлический разрыв пластов и ограничение использования пластиковых пакетов.

Организация Our Children’s Trust

Our Children’s Trust - некоммерческая организация, которая содействует молодежным экологическим движениям. Основные цели НКО - обеспечить населению юридическое право на чистую атмосферу и стабильный климат.

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