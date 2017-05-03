Бутылки для воды будут делать из опилок и картона

Компании Danone и Nestlе Waters объединились с калифорнийским стартапом Origin Materials в NaturALL Bottle Alliance для промышленного запуска производства пластиковых бутылок из биоматериала, сообщило издание Environmental Leader.

"Наша цель - выстроить циклическую экономику в отрасли упаковки путем привлечения устойчивых материалов и повторного использования всех пластмасс", - сказал руководитель отдела исследований и разработок в области пластмасс Danone Фредерик Жуэн. По его словам, пластик из ископаемого сырья можно полностью заменить упаковкой из биоматериалов.

Для производства биомассы NaturALL Bottle Alliance будет использовать биоотходы - картон и опилки. Производители утверждают, что пластик на их основе будет таким же легким, прозрачным и безопасным для хранения, как тот, в который напитки упаковывают сейчас. Альянс планирует к 2020 году производить по новой технологии 75% бутылок, а к 2022 году увеличить этот показатель до 95%.

На экспериментальном заводе в Сакраменто (Калифорния) Origin Materials уже выпустила образцы бутылок, на 80% состоящих из биосырья. Ожидается, что доля биокомпонентов в пластиковых бутылках будет повышаться постепенно. С 2018 года начнется выпуск бутылок, состоящих из органических компонентов на 60%. Первоочередная цель альянса - ввести на рынок 5 тыс. тонн "органического" ПЭТ.

Использовать растительное сырье вместо компонентов нефти в составе пластика для бутылок в 2009 году предложила компания Coca-Cola. Технология получила название PlantBottle. Как заявили в компании, такие бутылки позволяют снизить использование углеводородов и на 315 тыс. тонн сократить ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу в процессе производства.

При этом упаковка внешне не отличается от обычной и впоследствии может быть переработана, однако биоразлагаемой она не является.

Преимущества биоупаковки спорны. Так, Европейское экологическое бюро (EEB) в докладе о роли биопластика в экономике замкнутого цикла заявило о спекуляции на замене обычного пластика из полимеров биопластиком.

"Индустрия биопластика использует экологично звучащие лозунги, утверждая, что помогает уменьшить применение ископаемых видов топлива, загрязнения пластиком и проблемы с морским мусором. Однако очевидно, что биопластик не решает большинства проблем и даже может создавать новые", - говорится в докладе. Биопластик сложно собирать и перерабатывать, поэтому, вероятнее всего, он, как и обычный пластик, окажется на свалках, мусоросжигательных заводах или в океане. Разлагаясь без кислорода, биопластик выделяет метан - парниковый газ, который в 23 раза опаснее для выброса в атмосферу, чем углекислый газ.

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