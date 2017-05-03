Кораллы Большого Барьерного рифа не восстановят цвет

У большей части кораллов Большого Барьерного рифа, выцветших из-за повышения температуры воды и воздуха, нет шансов восстановить цвет, сообщает портал Phys.org со ссылкой на австралийских ученых.

"Выцветшие кораллы не обязательно мертвы, но уровень потерь высок", - сказал морской биолог из Университета Джеймса Кука Джеймс Керри.

Причиной гибели кораллов Керри назвал глобальное потепление, сельскохозяйственная деятельность, сточные воды и прошедший над Австралией в марте 2017 года циклон Дебби, который метеорологические службы признали самым мощным в регионе с 2011 года.

"В этом году мы наблюдаем массовое выцветание (кораллов) даже без влияния природного явления Эль-Ниньо (естественный для Тихого океана климатический феномен - “+1”)", - отмечает глава Центра исследований коралловых рифов в Университете Джеймса Кука Терри Хьюз.

Большой барьерный риф протянулся на 2300 км, из них на 1500 км сейчас растут пострадавшие кораллы. Невредимыми осталась лишь треть полипов в южной части рифа.

"По мере того, как температура будет расти, кораллам придется все труднее. Повышение температуры на один градус к сегодняшнему дню уже вызвало четыре волны выцветания кораллов за последние 19 лет", - говорит Хьюз. Потери цвета кораллами рифа были зафиксированы в 1998, 2002, 2016 и 2017 годах.

Ранее ученые из Вудс-Холского океанографического института выяснили, что обесцвечивание кораллов в Южно-Китайском море в июне 2015 года тоже было связано с увеличением температуры воды, повлекшем за собой гибель 40% микроорганизмов в течение недели. По подсчетам ученых, температура воды мирового океана превышает норму на два градуса, и в перспективе повышение температур может привести к полному исчезновению коралловых рифов.

Эль-Ниньо

Эль-Ниньо представляет собой теплое течение, вызывающее повышение температуры в экваториальной части Тихого океана. Феномен оказывает влияние на направление ветров, а также вызывает проливные дожди в одних регионах и засуху в других.

Материал предоставлен проектом "+1".