Торфяник в бассейне реки Конго оценили в 30 млрд тонн накопленного углерода

Объем торфяника в бассейне реки Конго площадью 145 тысяч кв. км (чуть больше площади Англии) в пересчете на углерод оценивается в 30 млрд тонн. Это сопоставимо с количеством топлива, которое сжигается в США за 20 лет. О результатах исследования, опубликованного в научном журнале Nature, рассказало издание Eco-Business.

"Торф в бассейне реки Конго покрывает колоссальное количество земли - в 16 раз больше, чем считалось ранее. Это крупнейший комплекс торфяников, обнаруженный в тропиках", - рассказал один из исследователей, географ из Лидского университета Саймон Льюис.

На торфяное болото в бассейне Конго приходится почти 30% углерода, поглощаемого тропическими торфяниками в мире. По оценкам специалистов, этот природный комплекс формировался в течение почти 11 тысяч лет.

Ученые обнаружили торфяник еще в 2012 году и рассчитывают лучше изучить углеродный цикл в процессе исследований.

Торфяники действуют как эффективный поглотитель двуокиси углерода - одного из парниковых газов - и важны для сохранения климата Земли, так как торф является природным хранилищем углерода. Нетронутые торфяники помогают предотвратить резкое повышение содержания углекислоты в атмосфере. Обычно торф насыщен водой, и углерод не может образовывать парниковые газы, однако осушение торфяников наносит климату огромный вред.

Важно, что болота в бассейне реки Конго остаются нетронутыми - многие тропические торфяники в мире находятся под угрозой из-за хозяйственной деятельности человека. Но нужно найти способ защиты природного комплекса, говорят ученые, и лучший - объявить его заповедником.

"Торфяники могут быть ресурсом в борьбе с изменением климата, лишь когда остаются нетронутыми, и поэтому сохранение больших запасов углерода в них должно быть приоритетом, - считает профессор Льюис. - Если комплекс в бассейне реки Конго будет уничтожен, это приведет к выбросам миллиардов тонн углекислого газа в атмосферу".

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