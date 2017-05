Эксперт: бедность провоцирует стресс и мешает принимать верные решения

Постоянный стресс из-за недостатка средств к существованию изменяет работу мозга, сообщил один из руководителей Центра развития ребенка (Center on the Developing Child) в Гарвардском университете Аль Рэйс журналу The Atlantic. Однако эти процессы обратимы.

Чтобы помочь малоимущим семьям справиться со стрессом, в США запустили программу EMPath (Economic Mobility Pathways - "Пути к экономической мобильности"), с которой сотрудничает Гарвардский университет.

Стресс заставляет людей принимать неверные решения, усугубляет проблемы и не позволяет улучшить условия жизни, рассказала изданию глава проекта EMPath Элизабет Бэбкок.

Ранее организация занималась бесплатным коучингом взрослых, нуждающихся в помощи, и наблюдала за тем, как изменения их поведения влияли на детей. Однако теперь исследователи решили сфокусироваться на работе с детьми, пытаясь помочь им в будущем избавиться от бедности, с которой их семьи сталкивались не одно десятилетие.

Организация основывает работу на собственных разработках. Их теория изменений в мозге получила название "Мост к самообеспечению", а сопровождающая программа консультаций со специалистами называется Mobility Mentoring ("Подготовка к мобильности"). С 2009 года более чем 400 семей получили доступ к специально разработанным программам, которые учат их членов правильно ставить жизненные цели.

В организации подсчитали, что за год прохождения программы количество участников, нашедших работу, увеличилось на 9%, а средний уровень зарплаты поднялся с $14,8 долларов в час до $20,2. Число людей, нашедших работу, которая позволяет им содержать семью, выросло с нуля до 30%.

По данным ООН, в мире 836 млн человек живут в крайней нищете. Каждый пятый в развивающихся странах вынужден жить на сумму менее $1,25 в день.

С 1990 года показатель мировой бедности сократился вдвое. Однако есть страны, где показатели идут вразрез с мировыми тенденциями. Например, в Нигерии с 1990 года по данным Всемирного банка число людей, живущих в условиях крайней нищеты, увеличилось на 35 млн человек (c 51 млн до 86 млн) к 2013 году, в Конго - более чем на 50%, с 24 млн до 55 млн человек.

Материал предоставлен проектом "+1".