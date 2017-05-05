Инвестиции в чистую энергетику упали в 2016 году на 18%

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Финансирование возобновляемой энергетики сократилось на 18% - с $348,5 млрд в 2015 году до $287,5 млрд в 2016 году, сообщает исследовательский центр Bloomberg New Energy Finance (BNEF), проанализировав состояние мирового рынка чистой энергетики.
Главной причиной падения инвестиций специалисты называют снижение цен на оборудование и уменьшение объема капиталовложений в Китае и Японии.
В Японии инвестиции в чистую энергетику сократились на 43% - до $22,8 млрд. Китай вложил в 2016 году $88,2 млрд против $119,1 млрд в 2015 году, перенаправив часть средств на реформирование энергосистемы и энергетического рынка.
"Возобновляемая энергетика должна занять свое место, чтобы полностью реализовать потенциал", - сказал Джастин Ву (Justin Wu), руководитель азиатского направления BNEF. Охлаждение рынка специалисты отметили также в Африке и Латинской Америке.
В Европе финансирование увеличилось до $70,9 млрд - на 3% по сравнению с 2015 годом, однако прогресс был неравномерным: инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Швеции и Дании выросли на 85% и 102% соответственно, в Германии и Франции, напротив, сократились - на 16% и 5% соответственно.
Наиболее популярной у инвесторов остается солнечная энергетика - сектор привлек $113,7 млрд. Это, впрочем, на 34% меньше, чем в 2015 году, - спад вложений был вызван снижением цен на энергию и фотопанели.
Инвестиции в ветроэнергетику сократились на 9% - до $112,5 млрд, в биотопливо - на 37% (до $2,2 млрд), в морскую энергетику - на 7% (до $194 млрд). Выросло финансирование "умных" энергетических технологий (на 29%, до $41,6 млрд) и геотермальной энергетики (на 17%, до $2,7 млрд). На прежнем уровне остались малые ГЭС, получив $3,5 млрд, и энергия биомассы, в которую вложили $6,8 млрд.
Несмотря на то что инвестиции в чистую энергетику сократились, ее установленная мощность возросла. Например, выработка энергии Солнца увеличилась с 56 ГВт в 2015 году до 73 ГВт в 2016 году.
На 1 июля суммарная мощность ветряных электростанций в России составила 10,9 МВт, солнечных - 60,2 МВт. К 2035 году страна намерена вложить $53 млрд в возобновляемую энергетику.
Материал предоставлен проектом "+1".