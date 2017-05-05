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Более чем половине приматов грозит вымирание

Социальная ответственность
5 мая, 11:02 UTC+3

Главными угрозами являются расширение сельскохозяйственных угодий и вырубка леса

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/Pexels

Примерно 60% из 504 видов приматов, биологически наиболее близких к человеку, в том числе гориллы и орангутаны, находятся под угрозой исчезновения. Таковы данные исследования, опубликованного в американском научном журнале Science Advances.

Прогнозируемый рост численности человечества с 5,1 млрд до 7,3 млрд в период между 2010 и 2050 годами приведет к тому, что шимпанзе, гиббонам и лемурам придется бороться за выживание. Расширение сельхозугодий ставит под угрозу 76% видов приматов, вырубка леса - 60%. Охота и спрос на мясо диких животных также отрицательно влияют на их численность.

"Под угрозой находится большое количество видов животных, мир скоро столкнется с угрозой их вымирания, если мы срочно не предпримем эффективные меры", - говорится в докладе.

Приматы обитают в 90 странах мира, при этом две трети всех видов живут в Бразилии, Индонезии, Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре. В наибольшей опасности - животные Мадагаскара, где под угрозой исчезновения оказалось 87% видов, говорят исследователи. В Азии это значение составляет 73%, в материковой части Африки - 37%.

Особенно критична ситуация с хайнаньским гиббоном - в Китае осталось всего 30 особей этого вида. Потеря отдельных видов животных может привести к разрушению экосистемы. Так, тайские гиббоны разносят на себе семена деревьев, помогая их распространению - при этом в результате охоты в Таиланде ежегодно гибнет 3 000 этих животных.

Международный союз охраны природы причислил к находящимся под угрозой исчезновения четыре из семи родов человекообразных приматов, включая горилл и орангутанов. Контроль над уровнем рождаемости людей, борьба с бедностью и неравенством, улучшение систем здравоохранения могли бы снизить уровень опасности для приматов, говорят ученые. Также необходимо увеличить количество охраняемых природных территорий, однако в странах Азии, Африки и Америки, напротив, наблюдается сокращение числа заповедников.

"Цель этого обзора - обратить внимание на многочисленные антропогенные факторы, которые подвергают опасности приматов во всем мире, а также помочь найти устойчивые и эффективные решения, направленные на улучшение выживаемости приматов в средне- и долгосрочной перспективе", - говорится в исследовании.

Материал предоставлен проектом "+1".

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