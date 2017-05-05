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Более 80% человечества живет при избытке искусственного света

Социальная ответственность
5 мая, 11:20 UTC+3

"Световой шум" может вредить животным и здоровью человека, сбивая циркадные ритмы

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/рtpsdave

Более 80% мирового населения живет под небом, насыщенным искусственным светом; в США и Западной Европе эта проблема затрагивает 99% населения. Эко-активисты утверждают, что проблема "светового загрязнения" не менее важна, чем изменение климата, сообщило агентство France Presse (AFP).

Исследователи предупреждают, что искусственное освещение нарушает репродуктивные циклы некоторых животных, миграцию птиц, ориентирующихся по звездам, дезориентируют летающих ночных насекомых, а у людей может привести к нарушению циркадных ритмов (циклические колебания биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи).

"Одна из самых больших проблем в борьбе со "световым загрязнением" - убедить людей в том, что "освещенность" не синоним "безопасности"", - считает глава международной ассоциации "Темное небо" Диана Умпьер. Она ссылается, в частности, на исследования о том, что на дорогах с меньшим освещением люди ездят медленнее и осторожнее.

По оценке специалистов ассоциации, сейчас небо лучше всего видно в беднейших странах мира - Чаде, Центральноафриканской Республике и на Мадагаскаре; в ближайшие 50 лет в условиях "светового шума" станут жить на 15 млн человек больше, чем в настоящее время.

Во многих странах уличные фонари заменяют светодиодными - они дольше служат и потребляют меньше энергии. К примеру, в США на них приходится 10% общественного освещения.

Однако в Американской медицинской ассоциации (AMA) полагают, что использование светодиодов также может быть вредно для здоровья человека с точки зрения "светового загрязнения", так как высокоинтенсивные источники света "в пять раз сильнее влияют на циркадные ритмы сна, чем обычные уличные фонари".

Материал предоставлен проектом "+1".

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