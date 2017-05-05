Предприниматели из Новой Зеландии и Канады продают в Китай свежий воздух

Новозеландская компания Breathe Ezy начала поставки в Гонконг баллонов со сжатым воздухом с гор и долин Южного острова. Баллона объемом 600 мл хватает на 150 вдохов через ингалятор, рассказало издание South China Morning Post Publishers.

Новозеландцы не первые предприниматели, которые пытаются извлечь выгоду из загрязнения воздуха в Китае. Канадская компания Vitality Air успешно поставляет горный воздух в китайские провинции с 2015 года и даже собирается расширяться. Breathe Ezy ежемесячно отправляет в Гонконг партии по 10 тыс. баллонов с чистым воздухом. При этом в компании отмечают, что их бизнес не решает никаких глобальных проблем.

"Для того чтобы справиться с вредными для организма последствиями серьезного загрязнения, надо дышать чистым воздухом 24 часа в сутки", - говорит один из учредителей компании Филипп Дюваль.

Экология Пекина и Гонконга

Экологическая ситуация в Пекине, Гонконге и других китайских мегаполисах в последние полгода достигла критической точки. В конце декабря 22 города объявили о "красном" (наивысшем) уровне экологической опасности.

Индекс качества воздуха в Пекине по содержанию вредных мелкодисперсных частиц РМ2,5 в прошлом месяце превысил отметку в 400 мкг на куб. м, что означает крайне высокое загрязнение.

Причиной этому являются выбросы предприятий, работающих за счет сжигания угля. Особенно ситуация усугубляется зимой, когда уголь используют для отопления домов. Загрязнение приводит к целому ряду серьезных проблем со здоровьем. По данным ВОЗ за 2016 год, в Китае из-за атмосферного загрязнения ежегодно умирает более 1 млн человек.

Для улучшения ситуации правительство Китая решило отменить строительство 103 угольных электростанций. В то же время Китай - крупнейший мировой инвестор в возобновляемые источники энергии. В 2015 году на его долю приходилось около 40% мирового потребления возобновляемой энергии, а в прошлом году здесь было построено почти 20 000 новых ветряных турбин. Если тенденция сохранится, то, по прогнозам Международного энергетического агентства, к 2021 году страна станет лидером по выработке "чистой" энергии.

Материал предоставлен проектом "+1".