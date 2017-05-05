Через 100 лет концентрация углекислого газа на Земле может побить рекорд за 200 млн лет

В течение следующих 100-200 лет концентрация углекислого газа в атмосфере Земли приблизится к величинам, не наблюдавшимся с триаса - первого геологического периода мезозойской эры, - то есть более 200 млн лет. К такому выводу пришли исследователи из Саутгемптонского университета (Великобритания). Их работа опубликована в журнале Nature.

Ученые собрали более 1200 оценок концентрации атмосферного углекислого газа за почти 500 млн лет. Из-за невозможности получить точные данные они ориентировались на информацию об ископаемых растениях, изотопном составе углерода в почвах и океанах и изотопном составе бора в ископаемых раковинах.

Исследователи пришли к выводу, что эволюция климата Земли в геологических масштабах во многом обусловлена изменениями суммарного солнечного излучения (TSI) и содержания парниковых газов в атмосфере - и совокупное влияние этих двух факторов миллионы лет назад было значительно меньше. При этом постепенное увеличение суммарного солнечного излучения и радиационного воздействия в последние 420 млн лет компенсировало долгосрочное снижение концентрации углекислого газа.

Авторы исследования предположили, что это происходило из-за силикатного выветривания и увеличения числа наземных растений, которые обеспечили приспособленность Земли для жизни человека. Прежде ученые не знали, почему, несмотря на медленное нарастание солнечного излучения, нет свидетельств каких-либо других долгосрочных последствий глобального потепления, сказала соавтор исследования Дана Ройер (Dana Royer) из университета Уэслиан в США в интервью порталу Phys.org.

Доказанная связь между концентрацией углекислоты и солнечным излучением объясняет, почему климат Земли остается относительно стабильным и пригодным для жизни человека, добавила она.

По прогнозам ученых, использование человечеством ископаемого топлива к середине 19-го века может привести к возвращению концентрации углекислого газа к уровням, предположительно существовавшим 50 млн лет назад. Если концентрация углекислоты продолжит расти, последующее увеличение радиационного воздействия может оказаться беспрецедентным за последние 420 млн лет.

Эксперты Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) ранее выпустили исследование, в котором говорилось, что выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, могут быть уменьшены во всем мире на 70% к 2050 году и сведены к нулю в 2060 году. Для этого, по их расчетам, доля возобновляемых источников энергии в энергоснабжении должна возрасти до 65% в 2050 году. В 2015 году этот показатель составлял 15%.

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