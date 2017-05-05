Искусственное мясо выходит на международный рынок

Специализирующаяся на выращивании искусственного мяса организация Good Food Institute (GFI) начала поиск директора по международному сотрудничеству, сообщило издание Quartz Media.

Предполагается, что специалист займется лоббированием и коммуникациями с иностранными правительствами, венчурными капиталистами, предпринимателями и активистами, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу об альтернативном мясе. Организация уже начала работу в Бразилии и Китае.

В США GFI работает над лоббированием изменений стандаризации продовольственной системы. Пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не признает законность маркировки продукции неживотного происхождения наравне с традиционными продуктами. Например, майонез без яиц не может называться просто майонезом, а соевое молоко - просто молоком.

Однако Good Food Institute планирует добиться официального признания права на такую маркировку для мяса, выращенного в лаборатории. Рост спроса на продукт вынудит к законодательному регулированию не только власти США, считает глава GFI Брюс Фридрих, - компания начала работу с юристами в Канаде, Великобритании и на Тайване.

GFI также рассчитывает на успех продукции в Бразилии, полагая, что именно там искусственное мясо может превосходить по качеству натуральное. "Сейчас они продают консервированное растительное мясо, которое напоминает мне то, что я ел в 1980-х годах, и оно стоит $6 за банку", - сказал Фридрих в интервью Quartz. В пользу GFI сыграл также скандал с бразильскими компаниями JBS и BRF. Власти страны обвинили их в торговле просроченным мясом и даче взяток санитарным инспекторам и чиновникам. В JBS и BRF категорически отрицали причастность сотрудников к махинациям.

В область интересов GFI также входит Китай. По данным OECD, ежегодно один человек в этой стране съедает 3,9 кг мяса. В США этот показатель равен 25 кг, а в России - 11 кг. Меньше всего мяса потребляют в Индии - в среднем 0,5 кг на человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мировой сектор животноводства растет беспрецедентными темпами; движущей силой этого процесса является рост населения, его доходов и урбанизация. По прогнозам ВОЗ, ежегодное производство мяса вырастет к 2030 году до 376 млн тонн (в 1997-1999 годах - 218 млн тонн).

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