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Искусственное мясо выходит на международный рынок

Социальная ответственность
5 мая, 16:13 UTC+3

Производители уверены, что выращенное в пробирке мясо может быть более качественным, чем натуральное

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/secomp

Специализирующаяся на выращивании искусственного мяса организация Good Food Institute (GFI) начала поиск директора по международному сотрудничеству, сообщило издание Quartz Media.

Предполагается, что специалист займется лоббированием и коммуникациями с иностранными правительствами, венчурными капиталистами, предпринимателями и активистами, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу об альтернативном мясе. Организация уже начала работу в Бразилии и Китае.

В США GFI работает над лоббированием изменений стандаризации продовольственной системы. Пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не признает законность маркировки продукции неживотного происхождения наравне с традиционными продуктами. Например, майонез без яиц не может называться просто майонезом, а соевое молоко - просто молоком.

Однако Good Food Institute планирует добиться официального признания права на такую маркировку для мяса, выращенного в лаборатории. Рост спроса на продукт вынудит к законодательному регулированию не только власти США, считает глава GFI Брюс Фридрих, - компания начала работу с юристами в Канаде, Великобритании и на Тайване.

GFI также рассчитывает на успех продукции в Бразилии, полагая, что именно там искусственное мясо может превосходить по качеству натуральное. "Сейчас они продают консервированное растительное мясо, которое напоминает мне то, что я ел в 1980-х годах, и оно стоит $6 за банку", - сказал Фридрих в интервью Quartz. В пользу GFI сыграл также скандал с бразильскими компаниями JBS и BRF. Власти страны обвинили их в торговле просроченным мясом и даче взяток санитарным инспекторам и чиновникам. В JBS и BRF категорически отрицали причастность сотрудников к махинациям.

В область интересов GFI также входит Китай. По данным OECD, ежегодно один человек в этой стране съедает 3,9 кг мяса. В США этот показатель равен 25 кг, а в России - 11 кг. Меньше всего мяса потребляют в Индии - в среднем 0,5 кг на человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мировой сектор животноводства растет беспрецедентными темпами; движущей силой этого процесса является рост населения, его доходов и урбанизация. По прогнозам ВОЗ, ежегодное производство мяса вырастет к 2030 году до 376 млн тонн (в 1997-1999 годах - 218 млн тонн).

Материал предоставлен проектом "+1".

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