Банки определили критерии устойчивых инвестиций

СК подтвердил объявление в международный розыск экс-главы Челябинской областиПроисшествия 5 мая, 16:31
Барабанов сыграет в звене с Мозякиным в первом матче сборной России на ЧМ со шведамиСпорт 5 мая, 16:23
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный секторЭкономика и бизнес 5 мая, 16:23
Федор Емельяненко заявил о большой конкуренции среди российских бойцов ММАСпорт 5 мая, 16:21
Банки определили критерии устойчивых инвестицийСоциальная ответственность 5 мая, 16:19
Искусственное мясо выходит на международный рынокСоциальная ответственность 5 мая, 16:13
ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси за оскорбление судьиСпорт 5 мая, 16:06
Через 100 лет концентрация углекислого газа на Земле может побить рекорд за 200 млн летСоциальная ответственность 5 мая, 15:57
Воспоминания ветеранов и новинки парада: ко Дню Победы ТАСС подготовил спецпроектыНовости агентства 5 мая, 15:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
"Принципы положительного влияния финансов" сформулировали 20 мировых банков и инвестиционных компаний с общей суммой активов в $6,6 трлн. Об этом сообщается на сайте Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (UN Environment Finance Initiative).
Документ представляет собой набор критериев устойчивых инвестиций для финансистов, аудиторов и инвесторов.
Стандарты мониторинга и переоценки инвестиционных портфелей, изложенные в документе, помогут определить социальные, экологические и экономические риски такого финансирования.
Ориентируясь на новые критерии, инвесторы направят сотни триллионов долларов в низкоуглеродные проекты, документ сыграет ключевую роль и в достижении 17 глобальных целей ООН в области устойчивого развития, считает руководитель Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде Эрик Ашер (Eric Usher).
Глобальный план действий по борьбе с бедностью и изменением климата стоит $5-7 тлрн в год - включая затраты на создание или изменение инфраструктуры, развитие чистой энергетики, водоснабжения, сельского хозяйства, улучшение санитарных условий.
Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде - международная инициатива в области ответственного финансирования. ФИ ЮНЕП создана в 1992 году и представляет собой партнерство Программы ООН по окружающей среде и мирового финансового сектора. К инициативе уже присоединились более 200 банков, инвесторов и страховых компаний Европы, Азии и Америки.
Материал предоставлен проектом "+1".