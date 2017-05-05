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Банки определили критерии устойчивых инвестиций

Социальная ответственность
5 мая, 16:19 UTC+3

Стандарты переоценки портфелей помогут реализовать глобальные цели устойчивого развития ООН

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Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

"Принципы положительного влияния финансов" сформулировали 20 мировых банков и инвестиционных компаний с общей суммой активов в $6,6 трлн. Об этом сообщается на сайте Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (UN Environment Finance Initiative).

Документ представляет собой набор критериев устойчивых инвестиций для финансистов, аудиторов и инвесторов. 

Стандарты мониторинга и переоценки инвестиционных портфелей, изложенные в документе, помогут определить социальные, экологические и экономические риски такого финансирования.

Ориентируясь на новые критерии, инвесторы направят сотни триллионов долларов в низкоуглеродные проекты, документ сыграет ключевую роль и в достижении 17 глобальных целей ООН в области устойчивого развития, считает руководитель Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде Эрик Ашер (Eric Usher).

Глобальный план действий по борьбе с бедностью и изменением климата стоит $5-7 тлрн в год - включая затраты на создание или изменение инфраструктуры, развитие чистой энергетики, водоснабжения, сельского хозяйства, улучшение санитарных условий.

Об инициативе

Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде - международная инициатива в области ответственного финансирования. ФИ ЮНЕП создана в 1992 году и представляет собой партнерство Программы ООН по окружающей среде и мирового финансового сектора. К инициативе уже присоединились более 200 банков, инвесторов и страховых компаний Европы, Азии и Америки.

Материал предоставлен проектом "+1".

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