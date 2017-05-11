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Подростки​ ​боятся​ ​отказаться​ ​от​ ​социальных​ ​сетей

Социальная ответственность
11 мая, 17:51 UTC+3

Американские исследователи опросили ​790 детей, чтобы узнать, как на них влияют социальные​ ​сети

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© Pixabay/natureaddict

Около 23% подростков хотели бы на время отказаться от социальных сетей, однако боятся, что это повлияет на их школьную жизнь и внеклассную деятельность, так как многие преподаватели обмениваются информацией о занятиях и заданиях в социальных сетях. 

К таким выводам пришли специалисты Центра изучения общественных отношений независимой исследовательской организации NORC при Чикагском университете и информационно-новостного агентства Associated Press в ходе опросов 790 детей в возрасте​ ​​13-17​ ​лет​.​ ​Результаты​ ​работы​ ​опубликованы​ ​на​ ​​сайте​​ ​учреждения.  

По словам руководителя исследования и специалиста в области поведения пользователей социальных сетей Аманды Ленарт, работа может помочь родителям понять, чего они лишают детей, когда запрещают им сидеть в социальных сетях.

"Побочные эффекты наказания - потеря потенциальной эмоциональной поддержки и доступа к информации, - ​рассказала Ленарт The Washington Post. - Речь идет не только о новостях из жизни друзей, но также о горячих новостях,​ ​событиях​ ​и​ ​подобной​ ​информации". 

По данным исследования, 78% подростков благодаря социальным сетям чувствуют себя ближе к друзьям, 40% - ближе к семье. Социальные сети помогают узнавать последние​ ​новости​ ​49%​ ​респондентов. 

Около 58% подростков отдыхали хотя бы от одной социальной сети. При этом 49% делали это не по своей воле и чувствовали себя оторванными от жизни и любимых людей. 65% самостоятельно отказались от социальных сетей. В ходе опросов они чаще сообщали, 
что перерыв позволил заняться другими делами и быть ближе к любимым людям, оставаться​ ​внутри​ ​информационного​ ​поля. 

Примерно 20% подростков после перерыва стали меньше времени проводить в социальных сетях. 53% не отметили перемен. "Это говорит о силе данных платформ, - считает Ленарт. - Лучшие умы нашего поколения думают о том, как заставить людей возвращаться​ ​в​ ​сети​ ​и​ ​оставаться​ ​в​ ​них,​ ​и​ ​они​ ​хорошо​ ​справляются​ ​со​ ​своей​ ​задачей".

Социальные сети - наиболее популярные онлайн-ресурсы с высоким уровнем вовлечения. Согласно данным статистического портала ​Statista​, в 2016 году в социальных сетях было зарегистрировано ​2,34 млрд человек, к ​2018 году, по прогнозам, число пользователей увеличится до ​2,67 млрд. ​Лидирует по количеству пользователей Северная Америка - в ​2017 году у 81% населения США были профили в социальных сетях. В 2016 году американцы ​проводили ​в социальных сетях 215 минут в неделю.

Материал предоставлен проектом "+1".

 

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