Подростки​ ​боятся​ ​отказаться​ ​от​ ​социальных​ ​сетей

Последнего самца северного белого носорога зарегистрировали в TinderСоциальная ответственность 11 мая, 18:12
В Австрии главу МИД обвинили в хождении по "трупам" политических соратниковМеждународная панорама 11 мая, 18:10
Велогонщик Дийе выиграл шестой этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 11 мая, 18:01
Подростки боятся отказаться от социальных сетейСоциальная ответственность 11 мая, 17:51
Шахматное восстание машин: как российский робот победил гроссмейстеровНаука 11 мая, 17:51
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"Общество 11 мая, 17:45
Трамп подпишет указ о создании комиссии по недопущению махинаций на выборахМеждународная панорама 11 мая, 17:41
ПФР назначил 40 пенсий по потере кормильца после катастрофы Ту-154 и теракта в ПетербургеОбщество 11 мая, 17:34
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" выйдет в российский прокат 1 июняКультура 11 мая, 17:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Около 23% подростков хотели бы на время отказаться от социальных сетей, однако боятся, что это повлияет на их школьную жизнь и внеклассную деятельность, так как многие преподаватели обмениваются информацией о занятиях и заданиях в социальных сетях.
К таким выводам пришли специалисты Центра изучения общественных отношений независимой исследовательской организации NORC при Чикагском университете и информационно-новостного агентства Associated Press в ходе опросов 790 детей в возрасте 13-17 лет. Результаты работы опубликованы на сайте учреждения.
По словам руководителя исследования и специалиста в области поведения пользователей социальных сетей Аманды Ленарт, работа может помочь родителям понять, чего они лишают детей, когда запрещают им сидеть в социальных сетях.
"Побочные эффекты наказания - потеря потенциальной эмоциональной поддержки и доступа к информации, - рассказала Ленарт The Washington Post. - Речь идет не только о новостях из жизни друзей, но также о горячих новостях, событиях и подобной информации".
По данным исследования, 78% подростков благодаря социальным сетям чувствуют себя ближе к друзьям, 40% - ближе к семье. Социальные сети помогают узнавать последние новости 49% респондентов.
Около 58% подростков отдыхали хотя бы от одной социальной сети. При этом 49% делали это не по своей воле и чувствовали себя оторванными от жизни и любимых людей. 65% самостоятельно отказались от социальных сетей. В ходе опросов они чаще сообщали,
что перерыв позволил заняться другими делами и быть ближе к любимым людям, оставаться внутри информационного поля.
Примерно 20% подростков после перерыва стали меньше времени проводить в социальных сетях. 53% не отметили перемен. "Это говорит о силе данных платформ, - считает Ленарт. - Лучшие умы нашего поколения думают о том, как заставить людей возвращаться в сети и оставаться в них, и они хорошо справляются со своей задачей".
Социальные сети - наиболее популярные онлайн-ресурсы с высоким уровнем вовлечения. Согласно данным статистического портала Statista, в 2016 году в социальных сетях было зарегистрировано 2,34 млрд человек, к 2018 году, по прогнозам, число пользователей увеличится до 2,67 млрд. Лидирует по количеству пользователей Северная Америка - в 2017 году у 81% населения США были профили в социальных сетях. В 2016 году американцы проводили в социальных сетях 215 минут в неделю.
Материал предоставлен проектом "+1".