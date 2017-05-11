Последнего​ ​самца​ ​северного​ ​белого​ ​носорога​ ​зарегистрировали​ ​в​ ​Tinder

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Северный белый носорог по кличке Судан, проживающий в природном заповеднике "Ол Педжета" в Кении (Ol Pejeta Conservancy), обзавелся профилем в приложении для знакомств Tinder. Он является последним самцом этого вида на земле. Об этом
сообщает BBC.
Сотрудники заповедника решили пойти на такой шаг после того, как попытки случить самца с двумя выжившими самками того же вида потерпели неудачу.
Теперь они пытаются через Tinder собрать $10 млн для разработки метода искусственного оплодотворения для носорогов.
В профиле Судана в Tinder написано: "Я не хочу быть слишком настойчивым, но судьба моего вида буквально зависит от меня".
Пользователи приложения смогут пожертвовать деньги на программу по сохранению вида, зайдя на страницу животного на сайте. Профиль Судана отображается для пользователей из 190 стран. В первый день появления 25 апреля так много людей заходили на страницу, что она на некоторое время стала недоступной.
"Это 10-летняя программа по восстановлению вида. Мы надеемся сохранить его [Судана] до тех пор, пока можем, но время против нас", - заявил BBC глава заповедника Ричард Вайн (Richard Vigne).
Последнему самцу сейчас 43 года, что эквивалентно примерно 95 годам для человека. К животному круглосуточно приставлены сотрудники заповедника, чтобы защищать его от браконьеров.
Ученые нескольких стран в настоящее время тестируют методы искусственного оплодотворения на северных белых носорогах. Такие процедуры ранее не проводились.
Ученые также не исключают возможность скрещивания Судана с южными белыми носорогами, хотя они и являются отдельным видом. Однако вариант со скрещиванием может быть единственным, чтобы спасти вид от вымирания.
Северные белые носороги и южные белые носороги являются генетически разными подвидами, территории их обитания располагались в разных регионах Африки.
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), южный белый носорог был признан исчезнувшим видом еще в конце 19 века, однако в 1895 году в провинции Квазулу-Натал в ЮАР была обнаружена популяция примерно в 100 особей.
Благодаря успешным программам по сохранению вида он насчитывает 20 тысяч животных. Они являются единственными носорогами, которые не находятся под угрозой исчезновения, хотя в последние годы они также становятся жертвами браконьеров.
Северных белых носорогов осталось всего три, все они - в заповеднике в Кении. Предпоследний самец северного белого носорога по кличке Ангалифу умер от естественных причин в конце 2014 года в зоопарке Сан-Диего (США). Его привезли туда из Судана в конце 1980-х годов. На момент смерти ему было 44 года.
Материал предоставлен проектом "+1".