Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Последнего​ ​самца​ ​северного​ ​белого​ ​носорога​ ​зарегистрировали​ ​в​ ​Tinder

Социальная ответственность
11 мая, 18:12 UTC+3

Сотрудники​ ​заповедника​ ​в​ ​Кении​ ​пытаются​ ​таким​ ​образом​ ​собрать​ ​пожертвования для​ ​​разработки​ ​метода​ ​искусственного​ ​оплодотворения,​ ​чтобы​ ​​сохранить​ ​вид

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Pixabay/splongo

Северный​ ​белый​ ​носорог​ ​по​ ​кличке​ ​Судан,​ ​проживающий​ ​в​ ​природном​ ​заповеднике "Ол​ ​Педжета"​ ​в​ ​Кении​ ​(Ol​ ​Pejeta​ ​Conservancy),​ ​обзавелся​ ​профилем​ ​в​ ​приложении​ ​для знакомств​ ​Tinder.​ ​Он​ ​является​ ​последним​ ​самцом​ ​этого​ ​вида​ ​на​ ​земле.​ ​Об​ ​этом 
сообщает​​ ​BBC.​

​Сотрудники​ ​заповедника​ ​решили​ ​пойти​ ​на​ ​такой​ ​шаг​ ​после​ ​того,​ ​как попытки​ ​случить​ ​самца​ ​с​ ​двумя​ ​выжившими​ ​самками​ ​того​ ​же​ ​вида​ ​потерпели​ ​неудачу.

Теперь​ ​они​ ​пытаются​ ​через​ ​Tinder​ ​собрать​ ​$10​ ​млн​ ​для​ ​разработки​ ​метода искусственного​ ​оплодотворения​ ​для​ ​носорогов. 
 
В​ ​профиле​ ​Судана​ ​в​ ​Tinder​ ​написано:​ ​"Я​ ​не​ ​хочу​ ​быть​ ​слишком​ ​настойчивым,​ ​но судьба​ ​моего​ ​вида​ ​буквально​ ​зависит​ ​от​ ​меня".​ ​

Пользователи​ ​приложения​ ​смогут пожертвовать​ ​деньги​ ​на​ ​программу​ ​по​ ​сохранению​ ​вида,​ ​зайдя на страницу животного на сайте.​ Профиль​ ​Судана​ ​отображается​ ​для​ ​пользователей​ ​из​ ​190​ ​стран. В ​первый день​ ​появления​ ​25​ ​апреля​ ​так​ ​много​ ​людей​ ​заходили​ ​на​ ​страницу,​ ​что​ ​она​ ​на​ ​некоторое время​ ​стала​ ​недоступной.

"Это​ ​10-летняя​ ​программа​ ​по​ ​восстановлению​ ​вида.​ ​Мы​ ​надеемся​ ​сохранить​ ​его [Судана]​ ​до​ ​тех​ ​пор,​ ​пока​ ​можем,​ ​но​ ​время против нас",​ ​-​ ​заявил​ ​BBC​ ​глава​ ​заповедника​ ​Ричард​ ​Вайн​ ​(Richard​ ​Vigne).

Последнему​ ​самцу​ ​сейчас​ ​43​ ​года,​ ​что​ ​​эквивалентно​​ ​примерно​ ​95​ ​годам​ ​для​ ​человека. К​ ​животному​ ​круглосуточно​ ​приставлены​ ​сотрудники​ ​заповедника,​ ​чтобы​ ​защищать​ ​его от​ ​браконьеров. 
 
Ученые​ ​нескольких​ ​стран​ ​в​ ​настоящее​ ​время​ ​тестируют​ ​методы​ ​искусственного оплодотворения​ ​на​ ​северных​ ​белых​ ​носорогах.​ ​Такие​ ​процедуры​ ​ранее​ ​не проводились.​

Ученые​ ​также​ ​не​ ​исключают​ ​возможность​ ​скрещивания​ ​Судана​ ​с южными​ ​белыми​ ​носорогами,​ ​хотя​ ​они​ ​и​ ​являются​ ​отдельным​ ​видом.​ ​Однако​ ​вариант со​ ​скрещиванием​ ​может​ ​быть​ ​единственным,​ ​чтобы​ ​спасти​ ​вид​ ​от​ ​вымирания.  
 
Северные​ ​белые​ ​носороги​ ​и​ ​южные​ ​белые​ ​носороги​ ​являются​ ​генетически​ ​разными подвидами,​ ​территории​ ​их​ ​обитания​ ​располагались​ ​в​ ​разных​ ​регионах​ ​Африки.​

По данным​​ ​Всемирного​ ​фонда​ ​дикой​ ​природы​ ​(WWF),​ ​южный​ ​белый​ ​носорог​ ​был​ ​признан исчезнувшим​ ​видом​ ​еще​ ​в​ ​конце​ ​19​ ​века,​ ​однако​ ​в​ ​1895​ ​году​ ​в​ ​провинции Квазулу-Натал​ ​в​ ​ЮАР​ ​была​ ​обнаружена​ ​популяция​ ​примерно​ ​в​ ​100​ ​особей.​

Благодаря успешным​ ​программам​ ​по​ ​сохранению​ ​вида​ ​он​ ​насчитывает​ ​20​ ​тысяч​ ​животных. Они​ ​являются​ ​единственными​ ​носорогами,​ ​которые​ ​не​ ​находятся​ ​под​ ​угрозой исчезновения,​ ​хотя​ ​в​ ​последние​ ​годы​ ​они​ ​также​ ​становятся​ ​жертвами​ ​браконьеров.

Северных​ ​белых​ ​носорогов​ ​осталось​ ​всего​ ​три,​ ​все​ ​они​ ​-​ ​в​ ​заповеднике​ ​в​ ​Кении. Предпоследний​ ​самец​ ​северного​ ​белого​ ​носорога​ ​по​ ​кличке​ ​Ангалифу​ ​​умер​​ ​от естественных​ ​причин​ ​в​ ​конце​ ​2014​ ​года​ ​в​ ​зоопарке​ ​Сан-Диего​ ​(США).​ ​Его​ ​привезли туда​ ​из​ ​Судана​ ​в​ ​конце​ ​1980-х​ ​годов.​ ​На​ ​момент​ ​смерти​ ​ему​ ​было​ ​44​ ​года.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
4
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
5
При взрыве гранаты у кафе в Махачкале пострадали два человека
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
Темы дня
Загрузка...
Реклама