Калифорния​ ​может​ ​лишиться​ ​более​ ​половины​ ​пляжей​ ​к​ ​концу​ ​столетия

Калифорнийский совет по охране океанов опубликовал ​исследование​, проведенное группой ученых из ведущих научно-исследовательских институтов США. По их оценкам, существующие прогнозы повышения уровня морей не дают полного представления об угрозе, которую оно представляет. Ученые подсчитали, что в течение нынешнего века уровень океана у побережья Калифорнии может подниматься со​ ​скоростью​ ​более​ ​50​ ​мм​ ​в​ ​год,​ ​что​ ​в​ ​30-40​ ​раз​ ​быстрее,​ ​чем​ ​в​ ​прошлом​ ​веке.

"Если после 2050 года выбросы парниковых газов останутся на таком же уровне как сейчас, процесс таяния ледников может резко ускорится", - говорится в докладе.

Последствия этих процессов будут заметны на протяжении 3400 миль (свыше 5400 км) береговой​ ​линии​ ​Калифорнии.

При сохранении нынешнего темпа нагрева атмосферы в течение 21 столетия в результате затопления штат потеряет два международных аэропорта - в Сан-Франциско и Окленде, 67% пляжей, включая известный Broad Beach в Малибу, мосты и прибрежные дороги от округа Мендоцино до Сан-Диего, а также около 42 тыс. жилых зданий, которые не просто будут подтоплены, а уйдут в воду по самую крышу.

Отдельную проблему представляет собой судьба объектов инфраструктуры, например, электростанции или места захоронения ядерных отходов. Большинство объектов, наиболее ценных для экономики штата, расположены вдоль береговой линии.

"Побережье Калифорнии уже испытывает на себе последствия повышения уровня моря, включая более сильные наводнения во время штормов, периодические затопления во время приливов и повышенную эрозию береговой линии", - пишут авторы​ ​исследования.

"Это не экзистенциальная угроза, она реальна, - комментирует климатолог НАСА Билл Патцерт. - Если вы находитесь в туннеле и слышите, как приближается поезд, что вы сделаете? Побежите к нему или от него? Это лишь вопрос здравого смысла - почему общество​ ​не​ ​реагирует?"

Масштабы проблемы становятся зримыми при изучении спутниковых снимков Гренландии. "Мы наблюдаем, как ледяной панцирь Гренландии исчезает, - сказал в комментарии ​KQED океанограф Джош Уиллис, работающий в Лаборатории реактивного движения в Пасадене. - Впервые люди смогли это измерить. Последний раз​ ​лед​ ​таял​ ​такими​ ​темпами​ ​десятки​ ​тысяч​ ​лет​ ​назад".

Ранее в этом году тревожный прогноз опубликовали Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) и организация Climate Central.

Согласно представленным расчетам, затопление к концу столетия грозит значительной части Нью-Йорка, в которой проживают около 800 тыс. человек, штата Флорида и другим​ ​прибрежным​ ​районам​ ​США.

По данным климатологов, к январю 2017 года количество льда на полюсах Земли сократилось до рекордно низкого уровня, в то время как температура на планете достигла третьего по величине значения ​за​ ​всю​ ​историю​ ​наблюдений,​ ​после​ ​2007​ ​и​ ​2016​ ​годов.

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