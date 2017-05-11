"Ночлежка" ​призывает​ ​распространять​ ​листовки​ ​среди​ ​бездомных

Третьяк: отсутствие Овечкина является серьезной потерей для сборной России по хоккеюСпорт 11 мая, 19:43
Призер ОИ-2012 боксер Алоян победил в первом поединке на профессиональном рингеСпорт 11 мая, 19:38
ФАС заявила о недопустимости необоснованного использования в рекламе символов ПобедыЭкономика и бизнес 11 мая, 19:36
Сборная России обыграла команду Дании на чемпионате мира по хоккеюСпорт 11 мая, 19:21
Введение пониженной ставки акциза на российские вина направлено на развитие виноделия в РФЭкономика и бизнес 11 мая, 19:19
Адвокат лыжника Легкова: показания Родченкова вызывают огромные сомненияСпорт 11 мая, 19:18
Фотограф ТАСС на встрече Лаврова и Трампа призвал коллег из США не терять достоинстваПолитика 11 мая, 19:12
Колпаков: управление делами президента не участвует в реализации проекта "Кортеж"Политика 11 мая, 19:12
В Нью-Орлеане демонтирован памятник президенту Конфедеративных штатов АмерикиМеждународная панорама 11 мая, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Благотворительная организация "Ночлежка" подготовила листовки, которые содержат адреса и время работы локаций, где бездомный человек может бесплатно поесть, помыться, постирать вещи, получить социальную и юридическую помощь. Об этом сообщается в пресс-релизе благотворительной организации.
Раздавать флаеры сотрудники организации планируют на приеме консультационной службы "Ночлежки" по адресу Боровая улица, 112Б и на стоянках "Ночного автобуса".
"Ночлежка" также призывает горожан распечатать памятки и по возможности передать бездомным людям. Скачать документ можно на сайте организации.
По словам председателя благотворительной организации "Ночлежка" Григория Свердлина, людям негде узнать о своих правах и сервисах, которые могли бы улучшить качество их жизни. Как правило, бездомным не доступны такие источники информации, как, например, интернет.
"Помочь попавшим в беду можно, отдав листовку с полезными сведениями. Такая поддержка необременительна для горожан и в то же время может радикально изменить жизнь нуждающегося человека, который обратится за помощью к специалистам по социальной работе", - отметил председатель благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин.
"Ночлежка" - старейшая благотворительная организация Петербурга. С 1990 года юристы и социальные работники помогают бездомным восстановить документы, найти работу и жилье, вернуть недвижимость. Среди проектов организации - реабилитационный приют, консультационная служба, прачечная. Пять дней в неделю по городу курсирует ночной автобус. На четырех стоянках волонтеры "Ночлежки" кормят нуждающихся горячей едой, выдают средства гигиены и одежду.
На конец 2016 года 2599 петербуржцев, из них 923 пожилого возраста, числились в "Центре учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства". По данным "Ночлежки", в городе 60 тыс. бездомных. В 2016 году 185 бездомных прошли реабилитацию в приюте "Ночлежки", более 7 тыс. человек проконсультировались с юристами и социальными работниками организации.
Материал предоставлен проектом "+1".