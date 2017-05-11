"Ночлежка" ​призывает​ ​распространять​ ​листовки​ ​среди​ ​бездомных

Благотворительная организация "Ночлежка" подготовила листовки, которые содержат адреса и время работы локаций, где бездомный человек может бесплатно поесть, помыться, постирать вещи, получить социальную и юридическую помощь. Об этом сообщается​ ​в​ ​пресс-релизе​ ​благотворительной​ ​организации.

Раздавать флаеры сотрудники организации планируют на приеме консультационной службы "Ночлежки" по адресу Боровая улица, 112Б и на стоянках "Ночного автобуса".

"Ночлежка" также призывает горожан распечатать памятки и по возможности передать бездомным​ ​людям.​ ​Скачать​ ​документ​ ​можно​ ​на​ ​​сайте​​ ​организации.

По словам председателя благотворительной организации "Ночлежка" Григория Свердлина, людям негде узнать о своих правах и сервисах, которые могли бы улучшить качество их жизни. Как правило, бездомным не доступны такие источники информации,​ ​как,​ ​например,​ ​интернет.

"Помочь попавшим в беду можно, отдав листовку с полезными сведениями. Такая поддержка необременительна для горожан и в то же время может радикально изменить жизнь нуждающегося человека, который обратится за помощью к специалистам по социальной работе", - отметил председатель благотворительной организации "Ночлежка"​ ​Григорий​ ​Свердлин.

"Ночлежка" - старейшая благотворительная организация Петербурга. С 1990 года юристы и социальные работники помогают бездомным восстановить документы, найти работу и жилье, вернуть недвижимость. Среди проектов организации - реабилитационный приют, консультационная служба, прачечная. Пять дней в неделю по городу курсирует ночной автобус. На четырех стоянках волонтеры "Ночлежки" кормят​ ​нуждающихся​ ​горячей​ ​едой,​ ​выдают​ ​средства​ ​гигиены​ ​и​ ​одежду.

На конец 2016 года 2599 петербуржцев, из них 923 пожилого возраста, ​числились в "Центре учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства". По данным "Ночлежки", в городе 60 тыс. бездомных. В 2016 году 185 бездомных прошли реабилитацию в приюте "Ночлежки", более 7 тыс. человек проконсультировались с юристами и социальными работниками организации.



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