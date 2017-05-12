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Эксперты: молодые россияне не умеют вести свой бюджет

Социальная ответственность
12 мая, 18:25 UTC+3

Карманные деньги имеют 98% детей и подростков, но лишь 17% регулярно ведут учет своих доходов

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© ТАСС/Станислав Красильников

С 8 по 20 апреля в лагере Артек бизнес-вожатые команды FINTEEN (образовательная программа компании QIWI) провели для школьников интерактивные уроки по финансовой грамотности. Это дало возможность исследовать финансовое поведение детей и подростков. Специалисты изучили, как именно дети получают карманные деньги и как ими распоряжаются, и пришли к выводу, что молодое поколение не умеет планировать свой бюджет. Несмотря на то, что большинство артековцев думают, что ведут учет своим доходам и расходам, денег им все равно не хватает. В опросе, с результатами которого ознакомился "+1", приняли участие 163 артековца в возрасте от 8 до 18 лет.

"В Артек съезжаются дети со всей России, из больших и малых городов. Опросив их, мы сможем составить представление о финансовом поведении молодых россиян и о том, как они участвуют в современных товарно-денежных отношениях. Это позволит лучше понять модели финансового поведения завтрашнего дня", - прокомментировала инициативу бренд-менеджер QIWI и автор исследования Алина Заворохина.

Выяснилось, в частности, что карманные деньги имеют 98% детей и подростков, приезжающих в лагерь. Родители дают деньги 79% школьников, однако значительная доля артековцев - 35% - зарабатывает их самостоятельно.

По данным исследовательской компании Ipsos-Comcon, деньги для детей - это один из главных атрибутов "взрослой" жизни. Еще один из основных трендов молодого поколения - желание как можно раньше стать самостоятельными и независимыми. 

Около 90% опрошенных школьников заявили, что умеют откладывать деньги, однако 39% заявляют, что денег все равно не хватают. Почти половина из этих детей (46%) в случае нехватки денег просят дополнительные средства у родителей. 

"Конечно, в семьях, где доход выше, у детей будет больше сумма карманных денег, но это не значит, что дети из таких семей с малых лет удачно инвестируют или делают сбережения, - отметила Заворохина. - Если ребенок финансово грамотный, то у него высокий шанс увеличить свой доход при разных стартовых позициях".

Только 17% артековцев ответили, что записывают все свои доходы и расходы, в то время как 36% вообще не ведут учета деньгам. Основные причины они объясняют так: "мало денег", "лишняя трата времени", "никогда не задумывался об этом".

Было установлено, в какой степени к планированию семейного бюджета детей привлекают их родители. 34% артековцев ответили, что родители советуются с ними по денежным вопросам, 36% - что родители "держат в курсе, но не советуются", и столько же - что родители не привлекают их к ведению бюджета, а это, в свою очередь, не дает им возможности получить навыки обращения с деньгами. 

"В большинстве случаев, дети не знают, где и с кем можно обсудить денежные вопросы. И даже соцсети, в которых они проводят очень много времени, в этом бессильны. По нашему опыту, самая эффективная форма общения - это игра, а если речь идет о старших ребятах, то бизнес-игра, - сказала автор исследования.- Детям очень важно, что взрослые интересуются их мнением, а мы можем посмотреть глобально на многие вещи в разрезе нескольких лагерей Артека и сравнить данные".

Средняя сумма карманных денег, которую опрошенные тратили в неделю до поездки в Артек, cоставила 680 рублей (с разбросом от 50 до 7 тыс. рублей). Эти деньги идут на питание вне дома, сладости, подарки, книги, оплату мобильной связи. 50% опрошенных имеют банковскую карту, но 70% из них чаще пользуются наличными. 

FINTEEN и финансовая грамотность 

Учебный курс по финансовой грамотности проводится в рамках партнерства QIWI и МДЦ "Артек". На интерактивной лекции школьников учили обращаться с карманными деньгами и пользоваться их электронными аналогами.

На практикуме "Секреты семейного бюджета" ребята получили представление об основных статьях расходов и доходов, учились планировать потребительскую корзину.

Одной из составляющих курса стали настольные финансовые игры. Отдельным пунктом в программе стала игра "Бумага, пластик или электронные деньги" для старшеклассников международной смены в рамках Сетевого образовательного модуля по истории. В ходе игры артековцы подбирали материалы для денег будущего, сделав ставку на экологичность.

Материал предоставлен проектом "+1".

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